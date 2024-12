Argentino prescindió de los servicios del ala pivot Edgardo Torne

Argentino realizó otro corte de cara a la segunda fase de la Liga Nacional, a comenzar en enero.

Marcelo Macías, en conjunto con la dirigencia, decidió prescindir del ala pivot Edgardo Torne. Según trascendió, para ser un equipo más atlético. El reemplazo sería un extranjero perimetral.

El Turco debe mejorar muchísimo si quiere salvar la categoría y por eso intentará cambiar el estilo de juego. El plantel profesional seguirá entrenando hasta el 22/12 y vuelve el 2/1 tras las fiestas.

Hoy

21 Zárate Basket vs Unión (Sf)

22.10 Atenas (C) vs Peñarol (Mdp)

Sábado 21

11.30 Boca vs Platense

20.30 Independiente (O) vs Obras

22 Quimsa vs Riachuelo (Lr)

Domingo 22

20.30 San Lorenzo vs Zárate Basket

22.10 Instituto vs Peñarol (Mdp)

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva