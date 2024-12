Gran triunfo de San Martín contra Atenas de La Plata

San Martín le ganó ayer a Atenas de La Plata por 74 a 72 y acrecienta las chances de pelear por el título en el Final Four Prefederal que se disputa en Mar del Plata.

Hoy a las 20.30 el Celeste enfrenta al anfitrión, Kimberley, y además Independiente de Tandil choca contra Atenas de La Plata a las 18.

Los partidos son transmitidos en su totalidad por la plataforma GMLive para todo el mundo.

Juego 1: Independiente (Tandil) 79 vs San Martín (Junín) 75

Juego 2: Kimberley (MdP) 86 vs Atenas (La Plata) 94

Juego 3: Atenas 72 vs San Martín 74

Juego 4: Independiente 70 vs Kimberley 83

Día 3 (Domingo 15)

Juego 5: 18hs, Independiente vs Atenas

Juego 6: 20:30, Kimberley vs San Martín