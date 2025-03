Fin de ciclo para Raúl Antuña en San Martín (SJ)

Raúl Antuña no le encontró la vuelta a San Martín de San Juan y renunció a su cargo de entrenador tras la derrota 2 a 0 ante Platense, el lunes pasado, a escasos meses de haber logrado el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Aunque Antuña fue quien tomó la decisión de no continuar, lo cierto es que puertas adentro ya había perdido banca y una muestra de ello es que la directiva aceptó de manera inmediata su renuncia.

"Sí, renuncié. Hay veces que hay que dar un paso al costado. San Martín está sobre las personas y los nombres propios", comentó el ahora ex DT ante los medios para confirmar la noticia. Y agregó: "No lo imaginábamos, fue una decisión muy rápida. Está San Martín antes que Antuña. Fue todo muy rápido y una decisión que no esperábamos".

En la misma línea, destacó: "El que venga se encuentra con un plantel impresionante. Vamos a estar hasta que esté el próximo cuerpo técnico".

Si bien lo resultados no acompañaron al equipo sanjuanino en la máxima categoría, la decisión no deja de ser sorpresiva ya que Antuña logró el ascenso en diciembre pasado luego de conquistar el Reducido, en el cual se impuso a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la final.

De esta manera, la dirigencia encabezada por Jorge Miadosqui ya trabaja en la búsqueda de un sustituto y entre los candidatos aparece el nombre de Leonardo Madelón, quien se encuentra sin club y también es pretendido por Aldosivi.

Por otra parte, Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan, comentó: "Nos renunció después del partido porque quería descomprimir la situación. Así que estamos buscando técnico y queremos que se enteren porque hoy San Martín no tiene entrenador".