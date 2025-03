San Martín recibirá a Ciclista Juninense en la apertura del primer juego del certamen

Comienza a entrar en calor la temporada basquetbolística 2025. El Torneo Apertura “Gerardo Lobo Piegari” abre fuego el lunes 17 donde habrá un acto inaugural en la cancha que lo vio nacer, San Martín. Allí el Celeste recibirá la visita de Ciclista Juninense.

La Asociación Juninense de Básquet dio a conocer el programa de este certamen Apertura.

Amistosos

Anoche San Martín jugó un partido amistoso de preparación para el torneo local con el Club Junín en Ataliva Roca.

Fue un picado informal, sin árbitros y a reloj corrido. Terminado el juego, los juveniles de ambas entidades deportivas hicieron un cuarto adicional.

En tanto, en el Bastión de Belgrano, el plantel profesional de San Martín hizo un amistoso con Rivadavia de Junín y ganó 73 a 51.

Fixture local

Mayores

Primera semana

San Martín vs Ciclista

Sarmiento vs Porteño

Los Indios vs 9 de Julio

Junín vs Rivadavia

El Linqueño vs Cavul

Libre: Argentino

Segunda semana

El Linqueño vs Sarmiento

Cavul vs Junín

Rivadavia vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Ciclista vs Porteño

Libre: San Martín

Tercera semana

Sarmiento vs Ciclista

San Martín vs 9 de Julio

Argentino vs Rivadavia

Los Indios vs CAVUL

Junín vs El Linqueño

Libre: Porteño

Cuarta semana

Junín vs Sarmiento

El Linqueño vs Los Indios

Cavul vs Argentino

Rivadavia vs San Martín

9 de Julio vs Porteño

Libre: Ciclista Juninense

Quinta semana

Ciclista vs 9 de Julio

Porteño vs Rivadavia

San Martín vs Cavul

Argentino vs El Linqueño

Los Indios vs Junín

Libre: El Linqueño

Sexta semana

Los Indios vs Sarmiento

Junín vs Argentino

El Linqueño vs San Martín

Cavul vs Porteño

Rivadavia vs Ciclista

Libre: 9 de Julio

Séptima semana

Sarmiento vs 9 de Julio

Ciclista vs Cavul

Porteño vs El Linqueño

San Martín vs Junín

Argentino vs Los Indios

Libre: Rivadavia

Octava semana

Argentino vs Sarmiento

Los Indios vs San Martín

Club Junín vs Porteño

El Linqueño vs Ciclista

Rivadavia vs 9 de Julio

Libre: Cavul

Novena semana

Sarmiento vs Rivadavia

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Junín

Porteño vs Los Indios

San Martín vs Argentino

Libre: El Linqueño

Décima semana

San Martín vs Sarmiento

Argentino vs Porteño

Los Indios vs Ciclista

El Linqueño vs 9 de Julio

Cavul vs Rivadavia

Libre: Club Junín

Undécima semana

Sarmiento vs Cavul

Rivadavia vs El Linqueño

9 de Julio vs Club Junín

Ciclista vs Argentino

Porteño vs San Martín

Libre: Los Indios.