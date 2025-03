Los Indios lo perdió en el cierre con Independiente

Los Indios dominó todo el partido ante Independiente de General Pico y lo perdió en el cierre por 73 a 71.

El Malevo Ferreyra, que pesa lo que vale, metió un doble limpito y le dejó seis segundos a Los Indios que nada pudo hacer para revertir la situación.

El Canario fue patrón y sota en el primer tiempo donde el partido, hasta por momentos, fue baile. Pero se fue quedando en el complemento- Apenas aguantó el tercer cuarto y fue cediendo terreno en el último.

El cierre propiamente dicho no fue de los mejores para el local que, más allá que careció de suerte, no pudo controlar su última defensa donde Ferreyra tiró con tranquilidad para sellar la suerte del juego.

Este sábado llega All Boy de Santa Rosa al estadio Tomás Corrado.

Conferencia

Sudeste “B”

Sábado 08/03

Ferro de la Pampa 85 - Sportivo Independiente 83

Colón Chivilcoy 80 - San Martín 61

Martes 11/03

All Boys La Pampa 86 - Colón Chivilcoy 74

Miércoles 12/03

Los Indios de Junín 76 - San Martín 91

Sportivo Independiente 89 - Colón Chivilcoy 86

Sábado 15/03

Sportivo Independiente 68 - All Boys La Pampa 71

Colón Chivilcoy 68 - Los Indios de Junín 72

Domingo 16/03

San Martín 74 - Ferro de la Pampa 65

Lunes 17/03

Los Indios de Junín 69 - Ferro de la Pampa 73

Jueves 20/03

Ferro de la Pampa 83 - Colón Chivilcoy 86

Viernes 21/03

All Boys La Pampa 80 - San Martín 68

Sábado 22/03

Ferro de la Pampa 59 - San Martín 74

Miércoles 26

San Martín 72 – Sportivo Independiente 75

Ferro de la Pampa 91 – All Boys La Pampa 60

Jueves 27

Los Indios 71 vs Sportivo Independiente 73

Sábado 29

21 Los Indios vs All Boys La Pampa

Programa de Los Indios

Jueves 27/03

Los Indios - Independiente de Pico

Sábado 29/03

Los Indios - All Boys de Santa Rosa

Miércoles 9/04

San Martín - Los Indios

Lunes 14/04

Los Indios - Colón

Sábado 19/04

Independiente de Pico - Los Indios

Miércoles 23/04

Ferro de Pico - Los Indios

Jueves 24/04

All Boys de Santa Rosa - Los Indios

Fixture de San Martín

30/03 San Martín – All Boys (Santa Rosa)

06/04 San Martín – Colon (Chivilcoy)

09/04 San Martín – Los Indios

17/04 Independiente (Gral. Pico) - San Martín

Forma de disputa (conferencia sudeste)

Los clasificados 1 y 2 de cada zona pasan a la segunda etapa de play off de la zona.

Los clasificados en posiciones 3 a 6 jugarán play off de la siguiente manera:

P1 3 zona A ver 6 zona B

P2 4 zona A vs 5 zona B

P3 3 zona B vs 6 zona A

P4 4 zona B vs 5 zona A

Segunda ronda de play off

1 zona A vs ganador P4

2 zona A vs ganador P3

1 zona B vs ganador P2

2 zona B vs ganador P1

* Los 4 ganadores clasifican a los play off interconferencia.