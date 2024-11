San Martín ganó y clasificó al Final Four

San Martín cerró la fase regular del Torneo Prefederal de Básquetbol 2024 con un triunfazo en Pergamino sobre Argentino por 68 a 60.

El partido no fue de los más vistosos, pero el Celeste Juninense tomó enseguida la delantera y no la soltó más. Gran tarea de Agustín Acuña, una vez más siendo la figura, y Lucas Lombardi. Además el Celeste se vio beneficiado por la victoria de Belgrano de San Nicolás sobre Somisa (95-67) y clasificó por diferencia de goles al Final Four (con Atenas, Independiente de Tandil y Kimberley de Mar del Plata). Un torneo codiciado, pero a su vez con una erogación monetaria extra y para exigir jugadores. San Martín está a un paso de hacer historia de la historia en el básquet local. El tiempo dirá.

Última fecha

Argentino 60 vs San Martín 68

Comunicaciones 70 vs Colón 75

Estudiantes 119 vs Boca Tigre 64

Mañana: Náutico vs Los Indios

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 267

Agustín Acuña (SM) 249

Felipe Sánchez (NSP) 232

Rodrigo Bravo (NSP) 200

Franco Lombardi (SM) 193

Federico Aldama (NSP) 192

Lucas García Cano (AP) 188

Sebastián Calvo (BT) 178

Juan Bruno (ELP) 177

Santino Mitidieri (ELP) 177

Bautista Arrascaete (CLI) 161

Andrés Rolandelli (C) 156

Manuel Canosa (COMU) 153

Michelle Castro (ELP) 148

Joaquín Netto (CLI) 145

Matías Colliard (AP) 145

Stéfano Denicio (C) 143

Denis Bossarelli (C) 142

Santiago García Cano (AP) 139

Santiago Bornic (CLI) 137

Ammiel Márquez (SM) 136

Martín Fabris (ELP) 133