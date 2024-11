Yasmany Fundora Arrechavaleta: La esperanza Turca en la zona pintada

Empecé a jugar al básquetbol desde muy chico, a los diez años.

Para mí la vida en Cuba a esa edad era todo color de rosas. No pasaban todas las pendejadas que suceden ahora.

Cuando fui creciendo, me fui dando cuenta de muchas cosas que tal vez estaban, pero no las iba mirando.

Empecé a jugar en Los Lobos de Villa Clara, también conocidos como villaclareños. Estuve como diez años defendiendo esa camiseta.

Luego fui convocado a la selección nacional de básquetbol, pero fue un tiempo nomás. Enseguida me fui a vivir a Ecuador.

Debuté en primera a los dieciséis años. Era muy chico, pero me promocionaron enseguida a la máxima categoría.

A los 23 años decidí ir a jugar a Ecuador y ahí nomás me hice la ciudadanía. Hace diez años que estoy viviendo en ese país.

La verdad es que el nivel de básquetbol de Ecuador no es el mismo que hay acá en Argentina.

Me gustó la ciudad donde recalé por primera vez, me gustó el país y me nacionalicé enseguida.

Cuando llegué a Ecuador fui a jugar a Barcelona. Después estuve en el Emelec, Liga de Quito; participé en casi todos los clubes.

Una vez que salí de Cuba no quise volver más. Se cortó todo el vínculo con mi país natal.

Nada que ver la vida en Ecuador con la de Cuba. Me di cuenta de que yo podía vivir del básquetbol, que era otro baloncesto; y no lo dudé, me quedé ahí.

Fui campeón varias veces en Cuba, inclusive desde las divisiones formativas.

En Ecuador, en Liga Nacional, perdí justo una final con chicos que hoy están acá en Argentino, Edgardo y Facu.

Vine a la Argentina a jugar en Salta Basket. Me fue muy bien porque llegamos a jugar el Súper 8. Tuve una fisura en un dedo que me dejó como un mes fuera de la competencia. El club me bancó, pude recuperarme y volví a la competencia.

Luego, en el año 2022, me fui a Pico Fútbol donde hice una buena campaña con el equipo de La Pampa.

Después me volví a Barcelona de Ecuador y pasé al club Sportivo Alfredo Guzmán de Nicaragua.

También anduve por Bolivia, Nicaragua, el Salvador, Colombia; me moví bastante por Sudamérica.

Por cuestiones de familia no pensaba volver a la Argentina, esa es la verdad. Estoy radicado en Ecuador.

Me hablaron de Argentino de Junín, conocía a algunos de los jugadores y decidí hacer las valijas para retornar a este país.

He visto en las redes sociales que la gente acá en Argentino le mete mucho huevo; los jugadores igual

Espero repetir una buena actuación defendiendo esta camiseta. Yo espero que la gente venga a alentarnos este jueves que tenemos un partido importante.

Sé que Argentino tuvo un comienzo bastante complicado y esperemos poder cambiar esto rápidamente.

Yo puedo jugar de cuatro o de cinco, lo que el técnico necesite de acuerdo al planteo del partido que haga.

Me siento un poquito más cómodo jugando de cuatro, pero, si me toca estar de cinco, me la banco igual.

Le resta a Argentino

Noviembre

14/11 (L) Club Atlético Platense

27/11 (V) Independiente de Oliva

29/11 (V) Instituto Central Córdoba

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02(L) Independiente de Oliva.