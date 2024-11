Yasmany Fundora Arrechavaleta ya entrena en Argentino

Argentino ya cuenta con el pivot extranjero. Ayer arribó a nuestra ciudad el jugador Yasmany Fundora Arrechavaleta.

Nacido en Cuba, pero nacionalizado ecuatoriano, el basquetbolista se sumó en horas de la tarde al plantel profesional e hizo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Julián Pagura.

Fundora debutará el próximo jueves, en oportunidad que Argentino reciba la visita de Atlético Platense en otro partido “chivo”.

Hoy

21 La Unión Fsa. vs Regatas (C)

Lunes 11

19.30 Instituto vs San Lorenzo

21 Oberá vs Independiente (O)

21.30 Peñarol (Mdp) vs Obras

Martes 12

20 Zárate Basket vs Platense

21 Atenas (C) vs Ferro

22.10 Olímpico (Lb) vs Quimsa

Miércoles 13

21 Unión (Sf) vs Independiente (O)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Riachuelo (Lr) vs La Unión Fsa.

Jueves 14

21 Instituto vs Ferro

21.30 Argentino (J) vs Platense

Viernes 15

21 Oberá vs Atenas (C)

21 Quimsa vs La Unión Fsa.

Sábado 16

11.30 Independiente (O) vs Ferro

Domingo 17

19.10 San Lorenzo vs Boca

20.30 Unión (Sf) vs Atenas (C)

22 Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Le resta a Argentino

14/11 (L) ante Platense

27/11 (V) de Independiente

29/11 (V) de Institututo

01/12 (V) de Atenas

05/12 (L) ante Boca

14/12 (L) ante La Unión.