San Martín y Los Indios, a paso firme

San Martín puso el turbo en el tercer cuarto y logró despegar de Estudiantes de La Plata para lograr un cierre sin sobresaltos 79 a 70.

El Pincharrata lo tuvo a maltraer en el primer tiempo y lo apretó en el último cuarto, pero ya estaba el “chivo” en el lazo. San Martín tuvo la diferencia y cerró el partido de acuerdo a los manuales.

Los Indios también la pasó mal en el Tomás Corrado. Corrió toda la noche detrás de Argentino de Pergamino y logró mandar el partido a suplementario con mucho sacrificio. Es que abolló el aro en buena parte del juego, pero se le abrió en el alargue. Once puntos en cinco minutos fueron claves para inclinar el juego a su favor. Joaquín Netto, con un triple limpito, dejó el juego definido 71-70 y sobre la chicharra llegó un triple sucio de Julián Iribarne para desatar un alocado festejo en el barrio El Picaflor.

Anoche

Los Indios 74 vs Argentino 70

San Martín 79 vs Estudiantes 70

Náutico 54 vs Comunicaciones 51

Hoy: Boca Tigre vs Colón

Fecha 12 (8/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones



Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 199

Agustín Acuña (SM) 191

Felipe Sánchez (NSP) 191

Rodrigo Bravo (NSP) 190

Federico Aldama (NSP) 154

Sebastián Calvo (BT) 148

Franco Lombardi (SM) 148

Lucas García Cano (AP) 148

Juan Bruno (ELP) 148

Michelle Castro (ELP) 146

Manuel Canosa (COMU) 141

Santiago Bornic (CLI) 137

Bautista Arrascaete (CLI) 129

Santino Mitidieri (ELP) 129

Ammiel Márquez (SM) 126

Matías Colliard (AP) 126

Francisco Coronato (SNP) 115