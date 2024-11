Porteño de Chacabuco festejó ayer por anticipado en el “Coliseo del Boulevard”

Porteño de Chacabuco copó el Coliseo del Boulevard y le ganó un partidazo a Ciclista Juninense por 71 a 61, para quedar a un paso del título. Ahora le sacó dos de diferencia el Verdirrojo y deberá completar los partidos pendientes para poder consagrarse.

Al torneo le resta una fecha, pero en el medio están los partidos que no se jugaron y deben reprogramarse y el sábado 16 que no se juega por ser fin de semana largo.

Resultados (fecha 25)

Cancha Argentino

u13 Argentino 41 vs Social 38

u10 Argentino A 36 vs Social 10

u12 Argentino A 54 vs Social 39

Cancha San Martín

u13 San Martín 24 vs El Linqueño 94

u10 San Martín 20 vs El Linqueño 0

u12 San Martín 20 vs El Linqueño 0

Cancha Los Indios

u12 Los Indios A vs Argentino B (amistoso)

u10 Los Indios 20 vs Argentino B 0

Cancha 9 de Julio

u13 9 de Julio vs Cavul (postergado)

Cancha Sarmiento

u12 Sarmiento 65 vs Alsina 73

u10 Sarmiento 20 vs Alsina 0

Cancha Ciclista

u12 Ciclista 61 vs Porteño A 71

u13 Ciclista 40 vs Porteño 61

u10 Ciclista 74 vs Porteño 22

u12 Ciclista 78 vs Porteño B 32

Libre: Junín/Los Indios B

Última fecha

Social vs CLI A

Cavul vs Argentino A

El Linqueño vs 9 de Julio

Alsina vs San Martín

Ciclista vs Sarmiento

Junín/CLI B vs Porteño

Libre: Argentino “B”.