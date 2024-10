Gran presentación de Tyronn Mosley en el amistoso de Ciclista Juninense jugado en la ciudad de 9 de Julio

Este fin de semana Ciclista Juninense disputó un nuevo amistoso en la ciudad de 9 de Julio.

Allí enfrentó al club de Gimnasia y Esgrima La Plata, con victoria por 71 a 65.

El extranjero Tyronn Mosley debutó con una muy buena impresión: 4 triples, 5 dobles, 4 simples.

Debuta el 15

Ciclista Juninense debuta este martes 15 en nuestra ciudad, en oportunidad de recibir la visita de Racing Club de la ciudad de Chivilcoy.

Programa

Domingo 13

Zona Norte B - Jujuy Básquet vs Independiente BBC

Lunes 14 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs Atlético Pilar

Zona Sur A - Lanús vs La Unión de Colón

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Colón de Santa Fe

Zona Norte B - Montmartre de Catamarca vs Villa San Martín

Martes 15 de octubre

Zona Sur A - Gimnasia de La Plata vs Tomás de Rocamora

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Deportivo Viedma

Zona Sur B - Pico FC vs Pergamino Básquet

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Racing de Chivilcoy

Zona Norte B - Salta Basket vs Independiente BBC.