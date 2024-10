JULIÁN PAGURA: “Apuntamos a hacernos fuertes como locales”

El balance en sí es positivo porque jugamos, nos podemos ver, mejorar cosas. El rendimiento del equipo no fue bueno, principalmente en la parte defensiva, donde nos metieron muchos puntos.

Lógicamente estábamos esperando la llegada de Torne, primero, y el americano, después. Entonces hicimos muchas cosas físicas y casi no vimos la parte defensiva, que la empezamos a tocar ahora hace una semana.

Estoy contento porque pudimos mejorar cosas y los amistosos sirven para eso. Y un poco preocupado en el inicio porque, por ejemplo, contra Pilar nos metieron muchos puntos.

Con Pico mostramos otra imagen, más que nada defensiva, pero siempre mejorando a partir de los errores.

Tenemos material para poder trabajar. Gracias a Dios todo lo que vamos tocando se va mejorando.

El último amistoso arrancamos bien, luego hicimos siete puntos en diez minutos y en el segundo tiempo el equipo reaccionó. Esa reacción estuvo dada por jugadores que están haciendo sus primeras armas en la categoría y si bien era un partido contra equipo de Liga Argentina, eso le suma mucha confianza a ellos.

Lo importante es que tuvimos reacción, que contra Racing no la tuvimos. En el entretiempo nos pasó lo mismo. Y si bien estuvimos ahí, no supimos nunca manejar el juego.

Ahora con Pergamino tuvimos una mejoría y el último cuarto fue muy bueno metiendo muchos puntos y dejando al rival con pocos goles. Y por momentos con un andamiaje ofensivo muy grande, pero siempre a partir de lo que hacíamos atrás. Cuando estábamos unidos, sólidos y en bloque defensivo, podíamos correr y generar muchas cosas.

En el balance hay que entender que a nosotros no nos sobra nada y que, si no estamos al 100% en defensa para poder disfrutar un poco más el ataque, estamos en problemas.

Todo esto nos puso en el lugar que tenemos que estar para seguir progresando.

Yo estoy convencido de que los jugadores que trajimos van a dar el salto de calidad para la Liga Nacional. Tienen una proyección grande. Lógicamente la experiencia no se compra, se adquiere. Y eso te lleva a que ellos también sepan que están en un territorio totalmente desconocido. Cancha, rivales, árbitros, un montón de situaciones.

En lo que estamos trabajando es en que se suelten, que desarrollen su juego y que lógicamente se van a equivocar, pero apuntando a que la adaptación sea lo más rápido posible.

No es que estamos adaptando un solo jugador, son cuatro y, con el americano, cinco. Vienen de jugar muy pocos minutos en sus clubes y acá van a tener muchos más, tomando otras responsabilidades, más protagonismo.

Esto es un combo bastante importante que es para trabajarlo con responsabilidad y sabiendo que no se pueden dejar cosas libradas al azar.

El extranjero tuvo poco entrenamiento con nosotros. Estuvo casi 25 horas de viaje para llegar acá. Entrenó algo, pero no pudo jugar contra Racing y el otro día estaba con fiebre cuando fuimos a jugar a Pergamino.

Obviamente conozco sus características porque lo elegí. Es un jugador que nos va a dar mucho en el uno contra uno. Defensivamente es muy ágil, puede cambiar con un perimetral tranquilamente, carga mucho el rebote, corre bien la cancha y el único punto débil que tiene es el tiro de tres. Aunque tampoco es un negado para ello. Nos va a dar un montón de cosas y por sobre todo jerarquía a la hora de jugar. Lo demostró el otro día en los tres minutos que jugó en Pergamino, donde se ubicó bien en la cancha. Es potente físicamente y para nosotros es un arma clave para cambiar la dinámica del equipo.

Nosotros primero tenemos que tener compromiso en el uno contra uno, que es la parte más importante para poder generar una defensa. A partir de ahí tenemos que fluir en el juego. Ofensivamente no vamos a ser un equipo con pocos puntos, pero tampoco vamos a jugar a mucha cantidad.

Quiero un equipo que defienda duro y poder correr, tomar buenos tiros y obviamente entender que el básquet tiene un mix. No solamente es correr y tirar. Primero hacer lo que sabe y luego tener capacidad de adaptarse al equipo que está enfrente. Si los otros tienen mucho potencial, hay que apuntar a bajarles las pretensiones, no se puede jugar como loco. Hay que ser inteligentes. No siempre vamos a poder imponer nuestro ritmo.

Empezamos de local. Para mí es mejor. Tenemos muchos puntos a favor. Primero que Oberá juega un partido antes que nosotros, luego agarramos a Unión con dos partidos y a Peñarol con tres. Estamos descansados, en casa, con nuestra gente. Para mí no es una presión, es mejor.

Después sí, viene lo complicado porque salimos de gira. Vamos a La Rioja y a los dos de Santiago del Estero. Por eso es fundamental ganar de local. Tenemos que ponernos muy duros acá, tratar que no se nos pasen los partidos y principalmente arrancar sumando puntos de local y ver si se puede robar alguno afuera.

No nos quedan fichas libres. Tenemos las nueve ocupadas con los tres U21, así que tenemos que laburar y potenciar a todos para tener un equipo largo, que va a ser la clave para esta temporada.