Amistoso de Ciclista en Venado Tuerto

Anoche en venado Tuerto, Ciclista jugó su primer partido amistoso de pretemporada. Perdió ante Centenario por 87-68. Este domingo se disputará la revancha en nuestra ciudad.

Llega Di Muccio

El verdirrojo se sigue armando de cara a la próxima temporada de Liga Argentina. El elenco que comanda tácticamente Daniel Jaule, contrató en las últimas horas a Lucas Di Muccio. El alero viene de jugar en Lanús la Liga Argentina, tiene 23 años y mide 1.95m. Es un buen valor joven. Esta rápida contratación también se debe a que en el comienzo de la pretemporada Ismael Sarruf habría tenido un duro golpe en el hombro que lo aleja de las canchas por tiempo indeterminado. Así Ciclista deberá rearmarse pensando en mejorar la pasada campaña y debutar de forma exitosa ante Racing en el Coliseo.

Otros amistosos

22/09 vs Centenario - Local - 21:00 hs

25/09 vs Regatas (SN) - Local - 21:00 hs

27/09 vs El Talar - Local - 21:00 hs

02/10 vs Regatas (SN) - Visitante - 21:00 hs

06/10 vs El Talar - Visitante - 19:00 hs.