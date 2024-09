Richard Washington Jr., a prueba en Ciclista

El jugador estadounidense Richard Washington Jr. se probó ayer en Ciclista Juninense y es evaluado por el cuerpo técnico.

Nacido el 20 de marzo de 1997 y formado en San Jose State University, es un tirador de 1.97 de estatura que viene de jugar en el Rasta Vechta de Alemania.

Washington llegó ayer a nuestra ciudad pasadas las 20 y de inmediato fue trasladado al Coliseo.

Hoy en Venado Tuerto

Esta noche, desde las 21.30, Ciclista Juninense se presenta en la ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe) donde disputará un partido amistoso, el primero de la pretemporada, contra el club Centenario.

Otros amistosos

22/09 vs Centenario - Local - 21:00 hs.

24/09 vs Regatas (SN) - Local - 21:00 hs.

27/09 vs El Talar - Local - 21:00 hs.

02/10 vs Regatas (SN) - Visitante - 21:00 hs.

06/10 vs El Talar - Visitante - 19:00 hs.