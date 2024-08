Bahía Blanca arrasó con todo en La Plata

Fiel a su historia, Bahía Blanca escribió una página más en el baloncesto femenino y sumó otro trofeo para sus abarrotadas vitrinas.

En la ciudad de La Plata, Bahía fue campeón invicto arrasando en el torneo provincial U17. Anoche le ganó al local por 93-24 y dio la vuelta en casa ajena.

Junín tampoco pudo ganar en sus dos presentaciones de ayer.

Plantel

El seleccionado juninense estuvo integrado por: Palmieri Rocío, Bertonazzi Simona, Ferro Mora, Menarvino Rosario, Porta Maitena, González Paloma, Illuminatti Juana, Hansen Emma, Ciampagna Mía, Grattone Lucía, Chechi Valentina. Cuerpo técnico: Sandra Ibarra, Blas Corbalán, Florencia Scandolera, Kevin Fornt, Tomás Pacheco.

Fixture

Sábado

Bahía Blanca 57 vs Mar del Plata 43

Junín 46 vs La Plata 52

Domingo

Bahia Blanca 84 vs Junín 20

La Plata 39 vs Mar del Plata 50

Mar del Plata 56 vs Junín 46

Bahía Blanca 93 vs La Plata 24.