Jugaron la decimocuarta fecha del torneo

Este fin de semana se completó la decimocuarta fecha del campeonato local de minibásquetbol. Este es el detalle completo:

Resultados

Cancha - 9 de Julio

U12 - 9 de Julio 73 vs Alsina 63

U10 - 9 de Julio 20 vs Alsina 16

Cancha - Argentino

U13 - Argentino 24 vs El Linqueño 97

U10 - Argentino A 20 vs El Linqueño 0

U12 - Argentino A 20 vs El Linqueño 0

Cancha - Sarmiento

U10 - Sarmiento 20 vs Junín 0

U13 - Sarmiento 17 vs Los Indios B 70

U12 - Sarmiento 26 vs Los Indios B 69

Cancha - San Martín

U13 - San Martín 58 vs Ciclista 46

U10 - San Martín 18 vs Ciclista 74

U12 - San Martín 0 vs Ciclista 20

Cancha - Los Indios

U13 - Los Indios A 92 vs Cavul 20

U12 - Los Indios A 44 vs Cavul A 83

U10 - Los Indios 20 vs Cavul 0

U12 - Los Indios A 20 vs Cavul B 0

Cancha - Social

U12 - Social 89 vs Argentino B 6

U10 - Social 20 vs Argentino B 0

Libre: Porteño

Próxima fecha

Decimoquinta (17/8)

Argentino B vs Cavul

El Linqueño vs CLI A

Alsina vs Argentino A

Ciclista vs 9 de Julio

Junín/CLI B vs San Martín

Porteño vs Sarmiento

Libre: Social

Decimosexta (24/8)

San Martín vs Porteño

9 de Julio vs Junín/CLI B

Argentino A vs Ciclista

CLI A vs Alsina

El Linqueño vs Argentino B

Social vs Cavul

Libre: Sarmiento

Decimoséptima (31/8)

El Linqueño vs Social

Argentino B vs Alsina

Ciclista vs CLI A

Junín/CLI B vs Argentino A

Porteño vs 9 de Julio

Sarmiento vs San Martín

Libre: Cavul.