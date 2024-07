Boca Juniors es el campeón de la Liga Nacional

Boca Junior se consagró en las primera horas de la madrugada de hoy sábado campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, al derrotar en el sexto juego a Instituto Central Córdoba 79-72 y dejar la serie 4 a 2.

Hacía 17 años que Boca no salía campeón y este es su cuarto título en la máxima categoría del básquet nacional.

Los otros campeonatos

1996/7

Byron Wilson

Jerome Mincy

Ariel Bernardini

Luis Villar

Sebastián Festa

Gabriel Fernández

Claudio Farabello

Gustavo Ismael Fernández

Diego Prego

Claudio Chiappero

Sebastián Acosta

Esteban Acosta

Fernando Oyarzún

Ariel Eslava

DT: Julio Lamas

2003/4

Fernando Malara

Matías Sandes

Martín Leiva

Pablo Rodríguez

Diego Guaita

Paolo Quinteros

Alejandro Burgos

Byron Wilson

Juan Sartorelli

Dewayne McCray

Matías Fioretti

Leonardo Peralta

Lucas Ortiz

Santiago González

Jonathan Slider

Sebastián Chaine

Nicolás Mendyk

DT: Sergio Hernández.

2006/7

Raimundo Legaria

Martín Leiva

Leonardo Gutiérrez

Gustavo Oroná

Luis Cequeira

Lázaro Borrell

Jamal Robinson

Leandro Palladino

Patricio Rodríguez

Matías Fioretti

Lucas Ortiz

Jonatan Slider

Federico Aguerre

Martín Miner

Leandro Podestá

Nahuel Rodríguez

Damond Williams (c)

Maurice Spillers (c)

Norman Richardson (c)

DT: Gabriel Fernando Piccato.