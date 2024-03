Argentino se juega todo ante Unión

Unión viene de perder en Zárate ante el local por 86-77, hace 48 horas atrás. Esto le abre un abanico de posibilidades a Argentino, como por ejemplo sacarle una buena diferencia.

Lógicamente si es que esta noche puede alzarse con la victoria en El Fortín de las Morochas.

El Tatengue tiene la columna vertebral con tres nacionales de primera línea: el ex-Argentino Jeremías Sandrini, el interminable Daniel Hure y otro ex-Argentino como Ignacio Alessio, un pívot de jerarquía para la Liga Nacional de Básquet.

Luego, contrató un extranjero que sobresale del resto, Dominique Morrison, y dos más que complementan, como Trevor Moore y Matew Buttler.

Sin dudas un equipo complicadísimo, que ha sacado partidos increíbles, algunos no tanto y otros en los que les llovió la victoria sin merecerla, como cuando históricamente sopló el viento zonda contra San Martín de Corrientes, en Santa Fe de la Vera Cruz.

Dirigirán desde las 21 los capitalinos Pablo Estévez-Raúl Loreno y el entrerriano Javier Mendoza.

