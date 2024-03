Capelli: “Nos jugamos el todo por el todo”

El entrenador del plantel profesional del club Atlético Argentino habló con Democracia sobre el trascendental partido de mañana ante Unión de Santa Fe. Adrián Capelli dijo: “Mañana tenemos un partido clave, ante un rival directo para nosotros. Nos jugamos la vida ante Unión de Santa Fe, a pesar que todavía después nos van a quedar como 11 partidos. Es fundamental este partido para nosotros. Primero vamos a tratar de ganarlo como sea. El equipo está bien, los jugadores se han recuperado de manera favorable después del último juego así que estamos con muchas ganas que llegue el día domingo y que las cosas salgan como vamos a planificar".

Asimismo, añadió que "Hemos hecho el scouting correspondiente y le mostramos videos a los jugadores para ver cómo se desenvuelven ellos dentro de la cancha, porque no queremos dejar nada librazo al azar. Es fundamental el apoyo de la gente, que siempre empuja como nadie en la cancha de Argentino. Desde ya quiero invitarlos a todos para mañana domingo, a que nos acompañen como lo vienen haciendo y ojalá que le podemos dar una alegría a toda la gente. Estaría buenísmo poder ganarlo y tener esa ventaja en nuestras manos, ampliando la diferencia en la tabla posicional”.

Unión perdió anoche

En Zárate cayó por 86-77 lo que le da la oportunidad a Argentino de sacarle una buena diferencia si le gana mañana.

Hoy

11 San Martín (C) vs Quimsa

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.15 Obras vs Instituto

Domingo 31

21 Argentino (J) vs Unión (Sf)

Lunes 1/4

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Regatas (C) vs Quimsa

21 Obras vs Comunicaciones

Martes 2

22 San Martín (C) vs La Unión Fsa.

22 Independiente (O) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 3

20 San Lorenzo vs Comunicaciones

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Ferro vs Boca

22 Oberá vs Quimsa

Jueves 4

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Viernes 5

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

20 San Lorenzo vs Platense

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

22 Ferro vs Comunicaciones

Sábado 6

11.30 Obras vs Independiente (O)

22 Regatas (C) vs Zárate Basket.