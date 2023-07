El Linqueño y Cavul, los ganadores de anoche

Los equipos de la ciudad de Lincoln sacaron ventaja anoche en el inicio de los cuartos de final del campeonato apertura “Sergio Luis Lumbardini” de la categoría U17. El Linqueño derrotó a Los Indios “A” por 75 a 62 y Cavul hizo lo propio ente 9 de Julio por 67 a 57. Hoy continúan los cuartos con la otra llave donde San Martín recibe a Porteño y Argentino a Los Indios "B". Detalle:

Cuartos de final de U19

Juego I

U19 - Sarmiento 31 Vs Los Indios 56

U19- 9 de Julio 57 Vs Cavul 60

U19 – San Martín 58 Vs Argentino 83

U19 - Ciclista 68 Vs El Linqueño 70

Juego II

Club Los Indios

U19- 2° Los Indios 72 (2) - 7° Sarmiento 59 (0)

Club Cavul (juego II)

U19- 4° Cavul 69 (2) - 5° 9 de Julio 64 (0)

U19 - 1° Argentino 92 - 8° San Martín 36

U19 - 3° El Linqueño 62 - 6° Ciclista 60

Semis

Argentino vs Cavul

Los Indios vs El Linqueño

Cuartos de final U15

Juegos I

U15 – 8º Porteño 21 (0) - 1° Los Indios 85 (1)

U15 - 7° Argentino "B" 60 (0) - 2° 9 de Julio 79 (1)

U15 - 6° Cavul 52 (0) - 3° El Linqueño 99 (1)

U15 - 5° Ciclista 48 (0) - 4° Argentino "A" 71 (1)

Juegos II

U15 1° Los Indios 61 (2) - 8° Porteño 47 (0)

U15 2° 9 de Julio 91 (2) - 7° Argentino "B" 29 (0)

U15 - 3° El Linqueño 76 (2) - 6° Cavul 55 (0)

U15 - 4° Argentino "A" 64 (2) - 5° Ciclista 41 (0)

Semifinal de U15

Martes 11

Club Argentino

19:30 U15 Argentino - Los Indios

Club El Linqueño

19:30 U15- El Linqueño - 9 de Julio

Jueves 13

Club Los Indios

19:30 U15 - Los Indios - Argentino

Club 9 De Julio

19:30 U15 - 9 de Julio - El Linqueño

Play In U17

U17 San Martín 80 - Ciclista 57

U17 Argentino 89 - Sarmiento 38

Repechaje: Ciclista 52 Vs Argentino 69

Play In Mayores

Anoche

Mayores - (1) El Linqueño 62 – Argentino 69

Mayores (2) Porteño 72 – Ciclista 68

Domingo 9

20 El Linqueño Vs Porteño

Cuartos de final U17

Anoche

Club Los Indios

20 U17 6° Los Indios "A" 62 (0) - 3° El Linqueño 75 (1)

Club 9 de Julio

20 U17 5° 9 de Julio 57 (0) - 4° Cavul 67 (1)

Hoy

Club San Martín

20 U17 7° San Martín - 2° Porteño

19 U17 8° Argentino - 1° Los Indios "B"

Domingo 9

Club El Linqueño

17 U17 3° El Linqueño - 6° Los Indios "A"

Club Cavul

20 U17 - 4° Cavul - 5° 9 de Julio

En caso de tercer juego será el lunes 10

Lunes 10

Club Porteño

19:30 U17 2° Porteño - 7° San Martín

Club Los Indios

19:30 U17 1° Los Indios "B" - 8° Argentino

En caso de tercer juego será el martes 11.

Semis U17

1) Ganador El Linqueño/Los Indios “A” vs ganador Argentino/Los Indios “B”

2) Ganador 9 de Julio/Cavul vs ganador San Martín/Porteño

Cuartos de final de Mayores

Lunes 10

Club Cavul

21 Mayores - 5° Cavul - 4° Sarmiento

Club Rivadavia

21 Mayores - 6° Rivadavia - 3° 9 de Julio

Martes 11

Club

21:15 Mayores - 8° - 1° San Martín

Club

21:15 Mayores - Argentino° - 2° Los Indios

Miércoles 12

Club Sarmiento

21:15 Mayores - 4° Sarmiento - 5° Cavul

Club 9 de Julio

21:15 Mayores - 3° 9 de Julio - 6° Rivadavia

Jueves 13

Club San Martín

21:15 Mayores - 1° San Martín - 8°

Club Los Indios

21:15 Mayores - 2° Los Indios - Argentino.