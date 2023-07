Damián Tintorelli: “Estoy con ganas y físicamente me siento como para seguir una temporada más”

El espigado pivot juninense Damián Tintorelli habló con Democracia sobre la pasada Liga Nacional de Básquetbol, donde defendió los colores de Olímpico de La Banda (Santiago del Estero).

El jugador, actualmente vistiendo los colores de Sayago en el Metro de Uruguay, dijo: “Particularmente esta temporada en Olímpico me quedó ese sabor amargo de que podíamos haber llegado más arriba. Yo creo que estábamos para pelear por el campeonato.

Hicimos un gran inicio de la primera fase, involucrándonos entre los cuatro primeros. Luego del parate de diciembre por las fiestas de fin de año tuvimos algunos altibajos que nos tiró abajo en la tabla en una Liga tan pareja.

Los de mitad de tabla y los de arriba se iban juntando y una noche mala te hacía bajar algunos escalones. Creo que en los play off con Riachuelo podíamos haber pasado. Ese es el sinsabor que a uno le quedó. Si bien tuvimos un par de lesiones con nuestro extranjero que estuvo afuera en un par de partidos importantes, después vino lo de Leo Lema que no pudo jugar. Fueron dos fichas importantes donde el equipo se apoyaba mucho ahí y nos dolió quedar afuera.

Yo creo que si hubiésemos estado completos y no le pifiábamos en algún partido que mencioné más arriba que para nosotros eran importantísimos, la historia hubiese sido otra.

En general el balance fue bueno. Fue una hermosa temporada porque estuvimos prendidos entre los punteros, los primeros seis o siete, pero las cosas que se fueron sucediendo en el medio nos tiraron un poco abajo”.

El nivel de la Liga

“El tema económico, el gran problema en el país con el dólar para traer extranjeros y demás, ha sacudido la Liga. Si bien esto le da una oportunidad grande a los chicos, los que juegan en el ascenso, en el Federal, donde con una buena campaña pueden llegar a la Liga. Antes tenían que esperar un poco más o los tenían más tiempo en la cantera. Esto le da chances a la institución de que tome chicos jóvenes, con proyección, como para dar el salto de calidad.

El nivel de la Liga en la Argentina siempre fue bueno. Siempre se compite mirando los torneos internacionales, siempre se compite con buen nivel a lo que son las champions y la sudamericana pasada.

Tenemos un acortamiento económico en los clubes por lo cual no es fácil para ellos mantenerlo en la Liga. Un club de barrio que hace mucho esfuerzo, como Argentino de Junín, trata de hacer de la mejor manera un equipo competitivo.

Hay muchos jugadores que se van a las ligas vecinas, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil, que en otro momento a nivel país podrían volver y no se sabe hoy en día.

El problema económico ha estancado un poco el nivel de jugadores. Los clubes siempre hacen muy bien las cosas a nivel profesional, pero monetariamente no pueden sostener a los basquetbolistas porque los ofrecimientos en dólares de otros países lo hacen inalcanzable.”

Su futuro

“Físicamente me siento bien. En estos momentos estoy jugando el metro en Uruguay. Aca no hay como Argentina una rotación larga de jugadores. Debo llevar 35´de promedio por partido, que en la Liga promediaba unos 20´. Y la verdad que me siento bárbaro. Con muchas ganas.

El día que para ir a entrenar arme un bolso y diga uy… ahí dejo el básquet. Yo creo que en este momento de mi vida es más una decisión familiar, a ver como seguimos, que física, económica o deportiva. Va de la mano de la familia. Hoy en día uno se mueve más solo, o si va con la familia conlleva a cambiar a los hijos de colegio, de un lado para otro y ellos lo sufren mucho.

No digo que uno sea egoísta porque esto también es un sustento familiar. Pero sí por ahí se pierden esas cosas con el cambio de chicos de lugar. Es más una decisión familiar si sigo o no.

Pero estoy con ganas y físicamente me siento para seguir una temporada más”.

¿Romano a La Banda?

Olímpico va por todo en la temporada 23-24. El elenco que nuevamente tendrá a su cargo Leo Gutiérrez buscará ser uno de los grandes protagonistas y dejar atrás pálidas campañas donde quedó a la mitad sin lograr llegar a las últimas instancias de campeonato.

El primer bombazo sería la contratación de Nicolás Romano. El rendidor ala pivot ex San Lorenzo e Instituto, se despidió en redes de la gloria tras los últimos años donde fue una de las figuras sumado a su presencia en los seleccionados locales para Argentina. Los cañones apuntan a que Olímpico será su nuevo club para la temporada siguiente.

Dentro del perímetro, buscará sostener a dos jugadores claves de la anterior campaña. Patricio Tabarez y Alex Negrete lograron una regularidad muy importante además de sus buenos números en diferentes apartados. Por lo tanto, serían dos fichas que tendrían su continuidad en la plantilla.

El bandeño buscará nombres de peso para lo que se viene. Suena el nombre de Jonathan Machuca, el base ex San Martín de Corrientes, que se encuentra en Baurú de Brasil con muy buenos rendimientos. Se animaron a soñar con Nicolás Aguirre y hasta Sebastián Vega, quien es otro de los que podría volver a la Liga Nacional. Parece que la carpeta es amplia en La Banda. Soñaron con Marcos Mata, pero renovó en Boca.

Con un enroque largo, Balbi volvería a Brasil

Boca, quien fue uno de los animadores en la pasada temporada y finalista de la Liga Nacional, anunció diversas novedades pensando en la 23-24. El xeneize jugará la Champions League y pretende continuar como protagonista a nivel local. Movió la estantería entre jugadores que seguirán, sus bajas y las posibles llegadas. Veamos.

Marcos Mata se queda. Más allá de ciertas posibilidades en otros equipos de la Liga, el múltiple campeón de Liga Nacional jugará otra temporada con Boca pensando en los diferentes objetivos. El alero tuvo una destacada actuación en diversos apartados, clave desde lo defensivo y como arma versátil adelante con su tiro y potencia física además de su experiencia.

Se queda sin magia en la base. Los rumores se convirtieron en una realidad. Franco Balbi dejará Boca luego de su excelente temporada y ser uno de los mejores bases de la competencia. El juninense brilló de la conducción, fue determinante para que Boca llegue a instancias finales brindando toda su calidad. ¿Retorna al Flamengo? Muy posiblemente.

¿Qué será de Schattmann? Boca buscará cerrar la renovación uno de sus grandes pilares de las últimas temporadas. El maragato, figura y goleador en la 22-23 es una ficha sumamente codiciada, se habla de Riachuelo como una posibilidad, aunque Boca espera convencerlo para que se mantenga en La Ribera.

La idea de Boca es poder mantener a los juveniles y U23 de la pasada temporada. Juan Martín Guerrero, una de las revelaciones formaría parte de la siguiente temporada además de Burgos y Romergiali. Algunas fuentes hablan del posible regreso de Manu Rodríguez a la entidad tras su excelente paso por San Lorenzo.

¿Quienes pueden llegar? Ante la ida de Balbi, las opciones pasarían por Jonatan Machuca y sobre todo Nicolás Aguirre, quien podría regresar a la Liga Nacional. Dentro del perímetro José DeFelippo está en carpeta sumado al mencionado Sebastián Venga como otro de los apuntados para la 23-24. En la pintura, el gran objetivo de Boca es Tayavek Gallizzi, quien no seguirá en Instituto.