Los Indios y El Linqueño definen el título el próximo fin de semana en el Tomás Corrado

Este fin de semana se jugó la décima y penúltima fecha del campeonato “Apertura” de minibásquetbol local.

Los Indios conserva el invicto y el primer lugar. Detrás viene El Linqueño con un solo juego perdido. Y el próximo fin de semana juegan entre sí, en el estadio de la calle Borges, donde definirán el título de esta categoría.

En tanto en la categoría U13 habrá otra etapa más para definir el título y el próximo sábado se juega la última fecha de la fase regular. Detalle:

Resultados (décima fecha)

Mini

Sarmiento 48 vs Junin 26

Ciclista 45 vs San Martín 36

Alsina 28 vs 9 de Julio 76

Argentino 29 vs El Linqueño 45

Cavul 28 vs Los Indios 102

Social 19 vs Porteño 64

U13

Ciclista 62 vs San Martín 64

Alsina 8 vs 9 de Julio 61

Argentino 72 vs El Linqueño 19

Cavul 59 vs Los Indios 67

Social 29 vs Porteño 44

Mini “B”

Argentino “B” 2 vs Los Indios 43

Argentino “C” 12 vs Los Indios 72

Argentino “B” vs Cavul “B” (postergado).