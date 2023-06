Santiago Scala: El gran campeón

Estaba con ganas de seguir mi carrera fuera del país. Y llegó la oportunidad de ir a jugar al Sesi Franca, un club histórico de Brasil y no dudé. Armé la valija y me fui.

En Franca se vive bien, es una ciudad muy tranquila, parecida a Junín aunque con más del doble de habitantes. Tuve suerte y el equipo me recibió muy bien. Lógicamente al principio me costó un poco el lenguaje, pero rápidamente fui entendiendo todo. Hablarlo es algo más complicado, después la comida no cambia mucho así que fue bastante rápida la adaptación y por sobre todo buena.

No veo mucha diferencia con la Argentina. Obviamente algunas costumbres culturales son diferentes, pero después no veo muchas cosas distintas. Para decir algo, allá arrancan el día desde muy temprano y tipo 19.30 ya están cenando, hay muy poca gente circulando en la calle.

Hablando de básquet, Argentina es más táctico, más técnico y en Brasil más físico, ya sea de altura como de fuerza. En el equipo, como dije antes, me recibieron muy bien. Ya me siento uno más. Este es mi segundo año jugando en Brasil, para el Sesi Franca.

Por suerte de un año a otro continuamos casi todos los jugadores del plantel, entonces se formó un grupo bárbaro que también se ve reflejado en los resultados. Todo el título se gestó en el grupo con la mentalidad de siempre querer más y por suerte con tanto esfuerzo se fueron dando las cosas.

La final de este último título fue muy dura ya que ganamos la serie 3-2. Fuimos a la definición dos equipos que nos conocíamos mucho, con jugadores muy buenos, (ganándonos de visitante los dos clubes) y pudimos definir en nuestra cancha el quinto juego y salir campeones.

La verdad que no tengo presente cuantos títulos tengo en mi carrera. Este año pudimos ganar los cuatro torneos que jugamos en Brasil, pero a esos números no le doy tanta importancia.

Está bueno ganar, sí, y uno siempre trabaja y busca eso, pero siento que lo importante es esforzarse todos los días y dar lo máximo, saber que se gana y se pierde, que se tienen días buenos y malos. Lo más importante es ser buena persona.

Actualmente estamos charlando con Sesi Franca para renovar el contrato. La idea es esa. Ellos me quieren y yo quiero seguir así que seguro vamos a llegar a un acuerdo por una temporada más.

Al Turco siempre lo sigo. Soy hincha y siempre estoy haciendo fuerza y queriendo lo mejor para el club.