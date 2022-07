Martín Sekul: “Decidí seguir en Cavul para el Prefederal, valoro mucho a su gente”

El Prefederal 2022 se está armando de a poco y otro de los equipos que competirá en el torneo representando a la Asociación Juninense de Básquetbol es Cavul de Lincoln.

El equipo, que será dirigido nuevamente por Eduardo Freston, contará con la renovación del juninense Martín Sekul, quien fue una de las piezas claves del plantel en el último subcampeonato local obtenido recientemente.

Justamente, con respecto a la última final ante Los Indios, Sekul dijo: “Ya nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo, con jugadores de experiencia y que ya venían jugando hace unos años juntos y por eso teníamos que dar el máximo en cada partido y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. Creo que en el último juego nos faltó defender como lo veníamos haciendo en los partidos anteriores y tener una mejor toma de decisiones en algunos momentos claves del partido donde si hacíamos las cosas bien, quizás podríamos haber sacado una diferencia y llegar al final del cotejo con ventaja, pero no supimos aprovechar los momentos y contra un equipo como Los Indios, eso se paga caro”.

Si bien, no pudo salir campeón, el ex-Argentino analiza el balance: “Sin dudas el balance fue positivo. El equipo trabajó durísimo durante esta parte del año y se vio reflejado durante el torneo. Nos faltó un poquito para lograr el objetivo, pero eso no quita todas las cosas buenas que se hicieron durante la temporada”.

Como adelantó Democracia, Sekul seguirá jugando en Cavul: “Sigo jugando acá en Lincoln para el Prefederal 2022, la verdad que estoy bien. La gente de Cavul se hizo presente durante todo el torneo y en todas las canchas y ese cariño y afecto se hace sentir. Lo que hicieron en las finales fue increíble. Yo me siento muy cómodo acá y tanto el equipo como la gente me hicieron sentir uno más y eso se valora muchísimo y te da energías para seguir”.

Por último, el alero comentó: “Sin dudas que va a ser importante mantener la base del equipo subcampeón. Considero que el grupo que se formó es muy bueno y el compromiso de cada uno para con el equipo es increíble. Esperemos dar lo mejor en este semestre”, finalizó.

Condiciones para participar

Conociendo la cantidad y distribución geográfica de inscriptos se definirá la forma de juego, sin antes mantener una reunión con todas las instituciones que participarán. Se prevé el inicio de la temporada para la segunda quincena del mes de agosto de 2022.

Inscripción a secretariafbpba@gmail.com - inscripcionesfbpba@gmail.com. Las fechas de disputa de los partidos es en base a los días viernes, pero abarca los que juegan sábado o domingo. En los casos de fechas fijas se puede utilizar viernes o sábado, pero no así los domingos. Los horarios de los días viernes serán a partir de las 21 y los días domingos serán a partir de las 20.

Conformación de los equipos

Se podrán inscribir hasta 25 jugadores en la plantilla general de la siguiente manera: 10 jugadores mayores 06 jugadores “U23” y 09 juveniles (de 19 años para abajo) cumplidos en el año del Torneo habilitados Reglamentariamente para el Club.

La Planilla de juego se confeccionará como máximo con siete (7) jugadores mayores - dos (2) “U23” y tres (3) menores. Para iniciar el partido los equipos deberán presentar como mínimo nueve jugadores de los cuales dos (2) por lo menos serán “U23” y dos (2) menores, todos ellos preparados para jugar antes del inicio del partido.

En las bancas de los equipos podrán estar sentados los siguientes miembros de equipo: Un (1) Director Técnico - un (1) Asistente Técnico - un (1) Médico o Kinesiólogo y hasta siete (7) jugadores sustitutos. Aquel Director Técnico y Asistente Técnico que veinte (20) minutos antes del comienzo del juego no presente la credencial actualizada (DT Nivel 3 y AT Nivel 2), otorgada por la Escuela Nacional de Entrenadores (Eneba), no podrá cumplir funciones ni permanecer en la banca de sustitutos.

____________________________________

Seguinos en Instagram