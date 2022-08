Fabio Vieta Stechina: "Estoy feliz de haber llegado a Argentino de Junín"

El basquetbolista chaqueño Fabio Vieta Stechina llegó ayer a nuestra ciudad y se instaló en el barrio de Las Morochas (a 100 metros del club Argentino). Hoy se realizará los estudios médicos de rigor para la posterior firma del contrato que lo ligará al Azul por la próxima temporada de Liga Nacional.

En diálogo con Democracia, el base comentó: “Nací en Resistencia, Chaco. Arranqué a jugar de grande al básquetbol. Yo jugaba en el patio de casa porque había un aro donde estaban mis hermanos permanentemente con una pelota. A los 11 años comencé a jugar en Villa San Martín. Ahí me quedé a los 15 que me fui a Don Bosco, un club que me dio la posibilidad de jugar con categorías más grandes. Ahí me vieron de Regatas Corrientes y me fui para allá. A los 16 estaba jugando profesional. Crucé el puente. Es muy común para los habitantes de las dos ciudades ir y venir, son quince minutos. Estuve cuatro años jugando Liga Nacional, Liga de las Américas. Ese plantel fue campeón de la Liga. Esto me abrió las puertas de la selección Argentina. En los sub 17 participé de un sudamericano, donde salimos campeones en Uruguay. Estuve hasta los 19 años.

Luego me fui a Hindú Club al TNA donde estuve dos temporadas. Pasé a Del Progreso de Río Negro, Liga Argentina y volví a Villa dos años. De ahí derecho a Argentino de Junín. Se comunicaron con mi representante, Martín Budding, yo había hecho una buena temporada en La Liga Argentina y nos pusimos de acuerdo. Yo venía buscando dar este salto de calidad, sabía que tenía posibilidades de poder jugar y quería demostrarlo.

Apareció Argentino y ni lo dudé. Sabía que en Junín se respira mucho básquet, que el fanatismo es mucho y en el fondo es lo que todo jugador quiere. Las expectativas son demasiadas. Las mejores. Voy a dar todo para que Argentino llegue lo más arriba posible.

Robinson en Quimsa

La noticia esperada para todo Quimsa: La vuelta de Brandon Robinson. El escolta extranjero brilló en la fusión en la temporada 20-21 concretando el Super 20 sumado a la Champions League ante Flamengo luego de ese monumental juego final ante San Lorenzo en semifinales. Fue clave en la Liga Nacional más allá de quedarse con al espina del segundo puesto tras el 3-2 del ciclón.

Robinson cerró con 13.7 ppp, 38% en triples, 3.2 rpp, 2.4 app en 46 partidos disputados en la Liga Nacional. Un jugador sumamente desequilibrante, con poder de gol, y clave en la búsqueda del título que viene siendo esquivo para Quimsa en los últimos años en la Liga.

Quimsa, quien tuvo la presentación oficial de Manuel Córdoba como entrenador, se perfila nuevamente como gran favorito para la 22-23 luego de varios cambios en su plantilla. Continuaron Mauro Cosolito, Eric Anderson, Franco Baralle, Sebastián Acevedo y se sumaron, además de Robinson, Fabián Ramírez Barrios, Agustín Pérez Tapia y Rodrigo Sánchez.

Cartón lleno

Atenas ya cuenta con su plantel completo pensando en la temporada 22-23. Justin Satchell se suma al equipo para la Liga Nacional. Es ala-pivot, mide 2.03 metros y tiene 27 años. De esta manera, el griego jugará con cuatro foráneos y muchas caras nuevas respecto de lo sucedido en el anterior torneo. Satchell viene de jugar en Los Leones de Quilpué de Chile donde jugó 8 pts con promedios de 21.1 ppp, 8 rpp y 2.3 app.

Además de Satchell, aparecen Alejandro Konsztadt, Federico Mariani, Octavio Sarmiento (U23), Romeao Ferguson, Arkeem Joseph, todos como nuevos refuerzos sumado a las continuidades de Claudio Arrigoni (DT), Fabián Jaimes, Omar Cantón, Augusto Alonso, Máximo Araujo (U23).

Unión

El tatengue va completando sus fichas pensando en el siguiente torneo de Liga Nacional. Aseguró la base con dos continuidades. Por un lado, el experimentado Juan Cantero, quien a sus 39 años dirá presente en otra Liga. En 16 partidos aportó 7.8 ppp, 35% en triples, 2.6 rpp, 4.8 app en 21 minutos de promedio.

El otro conductor será Gastón Bertona. El nacido en San Guillermo tuvo buenos aportes con el primer equipo a sus jóvenes 21 años. Cerró con 7.7 ppp, 35% en triples, 1.2 rpp, 2.1 app en 42 partidos jugados. Se suma el interno Rodrigo Acuña, quien actualmente está en Bolivia y fue parte de Racing de Chivilcoy en la Liga Argentina. Aportó 9.1 ppp, 50% en dobles, 39% en triples, 4.3 rpp en 50 partidos.

Nicolás Reynoso será otra de las fichas U23 del plantel. En la 21-22 apenas disputó 5 partidos para luego irse a la Liga Federal y ser parte de Rosario del Tala en dicho torneo. Vuelve para disputar la 22-23 con el tatengue.

Riachuelo

Riachuelo inició la pretemporada con la mayoría de su plantel. Manuel Buendía y Latraius Mosley arribará en los siguientes días para ponerse a disposición de Daniel Farabello. Ya cuenta con dos nuevas fichas para su Liga de Desarrollo y dar rodaje en la Liga Nacional.

Por un lado el alero bahiense Valentín Forestier, quien jugará en Bahía Basket en la pasada temporada de Liga Argentina. El clase 2003 de 1,94 aportó 8.2 ppp, 58% en dobles, 41% en triples, 3.8 rpp en 40 partidos disputados. Se suma el base Fortunato Rolfi, quien fue parte de Independiente de Santiago del Estero también en la Liga Argentina. El chaqueño de 21 años y 1m 86 aportó 9.7 ppp, 34% en triples, 4.2 rpp, 3.9 app en 50 partidos disputados.

El dato

Esta noche a las 20.30 San Martín juega un amistoso en el Bastión de Belgrano contra Pergamino Basket.

