Se disputó la tercera fecha del campeonato

Ayer se jugó la tercera fecha del campeonato local de básquetbol femenino, que organiza la sub comisión que preside Mariano Bermani. Los juegos tuvieron lugar en Junín y las vecinas localidades de Chacabuco y Pergamino. Detalle:

Resultados

Mini

Porteño 20 - El Linqueño 0

Los Indios 47 - CAVUL 16

U15

Gimnasia (Perg) 36 - Argentino (J) 32

Sports (Perg) 52 - Moreno (Br) 28

Porteño 31 - El Linqueño 53

U18

Gimnasia (Perg) 46 - Argentino (J) 42

Sports (Perg) 72 - Moreno (Br) 57

Porteño 45 - El Linqueño 31

Reprogramados:

Atlético 9 de Julio - Sportivo Rojas

Argentino (Chiv) - San Martín

Próximas fechas

4º Fecha (23/4)

Argentino (Chi) vs Sports (Pergamino)

San Martín vs Porteño (Ch)

El Linqueño vs Los Indios

CAVUL vs Atl 9 de Julio

Sportivo Rojas vs GYE (Pergamino)

Argentino (J) vs Moreno (Br)

5º Fecha (7/5)

Sports (Pergamino) vs Argentino (J)

Moreno (Br) vs Sportivo Rojas

GYE (Pergamino) vs CAVUL

Atl 9 de Julio vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Porteño (Ch) vs Argentino (Chi).