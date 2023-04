Ciclista debuta mañana ante Lanús

El Verdirrojo recibirá al Granate desde las 21 en el Coliseo del Boulevard, iniciando los play off de cuartos de final.

Cruces

18/4

Racing Chiv. vs Pico Fútbol

Zárate Basket vs La Unión

Ciclista vs. Atlético Lanús

Viedma vs Hispano Americano

20/4

Racing Chiv. vs Pico Fútbol

Zárate Basket vs La Unión

Ciclista vs. Atlético Lanús

Viedma vs Hispano Americano

23/4

Pico Fútbol vs Racing Chiv.

La Unión vs Zárate Basket

Atlético Lanús vs Ciclista

Hispano Americano vs Viedma

25/4

Pico Fútbol vs Racing Chiv.

La Unión vs Zárate Basket

Atlético Lanús vs Ciclista

Hispano Americano vs Viedma

28/4 (de ser necesario)

Racing Chiv. vs Pico Fútbol

Zárate Basket vs La Unión

Ciclista vs. Atlético Lanús

Viedma vs Hispano Americano.