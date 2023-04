Jugaron este finde la segunda fecha del campeonato local

Este fin de semana se disputó la segunda fecha del campeonato local de minibásquetbol.

Los partidos se disputaron en Junín y las vecinas localidades de Lincoln y Chacabuco donde se registraron estos resultados.

Mini

Cavul vs Sarmiento G

Social vs El Linqueño G

Porteño G v Alsina

Los Indios G vs Ciclista

Argentino G vs Junín

9 de Julio G vs San Martín

U13

Social 29 vs El Linqueño 69

Porteño 65 vs Alsina 21

Los Indios 50 vs Ciclista 37

Argentino 87 vs Junín 26

9 de Julio 68 vs San Martín 74.