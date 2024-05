La Banda de Rock “Me sigue llamando” se presentará por primera vez en público

El miércoles 15 de mayo, la banda de rock “Me sigue llamando” se presentará por primera vez al público en el bar City Rock, en una cena show.

Hace poco, el grupo integrado por Matías Baztarrica (voz), Julio Timo (guitarra), Eugenio Gazzola (batería), Diego Fiori (bajo) y Juan Pablo Ronchi (guitarra), sacó una nueva canción, Nueva York se llama, que junto con otros nueve temas de su autoría, forma parte de su repertorio, que seguramente transitarán en la presentación de la semana próxima.

"Me sigue llamando" es una banda de rock/pop cancionera originaria de la ciudad, que desde hace un año aproximadamente se encuentra transitando nuevos horizontes en la cultura local. En ese sentido, los músicos compartieron las experiencias de grabar y producir en estudios de la ciudad, y expresaron el valor que conlleva la música para con ellos.

“Estamos haciendo dos nuevas canciones, grabándolas en estudio local, para seguir en esta etapa de grabaciones, sacando canciones, para mostrar este nuevo proyecto”, dijo Matías Baztarrica al ser entrevistado por TeleJunín, junto con sus compañeros de banda.

“Me sigue llamando se puso ese nombre porque quiere decir que nos sigue llamando hacer música, de dejar de hacer otras cosas para ir a tocar, a grabar. La ocurrencia del nombre fue interna del grupo porque una vez estábamos tocando y a Diego lo llamaron (varias veces). El se quejaba diciendo: ¡Me sigue llamando! Y a partir de ese chiste surgió el nombre de la banda”, contó Matías. A la pregunta qué era para cada uno de ellos la música, los protagonistas respondieron:

Julio Timo: “La música la viví desde muy chico porque mi vieja era pianista y mi papá rockero y jazzero, y yo me fui para el lado del rock”.

Eugenio Gazzola: “Empecé a tocar la batería desde muy chico. Para mí juntarme con gente de la música, como con esta banda, pasar un momento de distención, de relajación y además hacer algo que me apasiona como es tocar la batería y hacer música, me gusta mucho”.

Diego Fiori: “La música es parte de la vida de uno, porque cuando mirás para atrás pasaron 20, 25 años y lo seguís haciendo con la misma pasión que si tuvieras 17 o 18 años, te das cuenta que es algo que te acompañó durante toda tu vida y lo seguís haciendo con el mismo entusiasmo de siempre”.

Juan Pablo Ronchi: “Yo digo que la música es un psicólogo. El momento donde uno se olvida de todo y disfruta. Es cuando uno está tranquilo digamos”. Matías Baztarrica: “Puedo decir que la música es lo único que no abandoné. He abandonado un montón de cosas a lo largo de mis 42 años. Un día mi viejo, medio enojado, me dijo: abandonaste todo menos hacer canciones y yo creo que ‘por eso me sigue llamando’.