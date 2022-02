Trabajosa victoria de Ciclista Juninense

Ciclista Juninense debió trabajar duro y parejo para quebrar la resistencia de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Lobo tiene un buen equipo y Fabián Renda lo hace volar en la cancha, optimizando el recurso de un puñado de jugadores y promoviendo otros de las inferiores de la entidad Tripera.

En el balance general de este juego, Ciclista fue superior y se quedó con una valiosa victoria por 96 a 85 que le permitió trepar a la cuarta colocación de la tabla posicional. Este miércoles el Verdirrojo se presenta en Viedma.

De movida el partido fue parejo. Gimnasia tuvo en las manos de Nicolás Gianella (1 triple, 4 dobles) al jugador que le sostuvo el resultado ganador y a quien Ciclista no le pudo tomar la marca.

Por contrapartida el Verdirrojo apuntaló el juego interno con Lambrisca y Sinconi, más las penetraciones de Crhistian Boudet. Fue 18-22 para el Lobo.

Lentamente Ciclista comenzó a despegar en el marcador hacia los segundos diez minutos. Tuvo una gran presencia en el goleo de Crhistian Boudet (1 triple, 2 dobles, 2 simples) pero fundamentalmente contó con un gran pasaje de Valentín Duvanced ganando en los dos cristales.

A esto se le sumaron los aportes de Larraza y Feuillade que ayudaron a redondear un primer tiempo ganador de 45-36.

Esta mejoría el Verdirrojo la extendió al tercer cuarto. Siguieron los triples en manos de Sesto y Sinconi Bonetto, pero lo de Duvanced (4 triples, 1 simple) fue determinante para la disparada en el marcador: 70-57.

Y cuando parecía que todo se encaminaba a una victoria sin problemas, el lobo metió la cola y le nublo los caminos en un abrir y cerrar de ojos. Llovieron los triples de Sánchez, Ligorria, Gianella y Acuña para que Gimnasia se pusiera una vez más a tiro en el marcador.

Jaule frenó el partido y replanteó el final. Indicó jugar todo en la pintura y acá apareció un jugador clave en el cierre propiamente dicho: Manuel Lambrisca. El alero metió 3 dobles, pero fundamentalmente no falló con los simples (6 en total) que sostuvieron al Verdirrojo lejos del alcance visitante.

Un párrafo aparte para Valentin Duvanced que en el cuarto decisivo también anotó 7 valiosos goles y en el contexto general del juego se erigió como la figura de la noche.

Anoche

Quilmes 58 vs Estudiantes (Ola) 60

Villa Mitre 93 vs Pergamino 63

Deportivo Viedma 94 vs Racing (Ch) 80

San Isidro 79 vs Independiente (Sde) 73

Echagüe 72 vs Colón (Sf) 82

Barrio Parque 91 vs Jachal 67

Hoy

21 Estudiantes (C) vs Lanús

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

Mañana

20.30 Bahia Basket vs Racing (Ch)

21 Quilmes vs Zarate

21.30 Libertad vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Miércoles 9

21 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs Independiente (O)

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 10

21 Colón (Sf) vs Salta Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21 Quilmes vs Estudiantes (C)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Zárate

Viernes 11

21 Del Progreso vs Ciclista

21 Lanús vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Norte

21.30 Echagüe vs Salta Basket

Ciclista en febrero

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.