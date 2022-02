Argentino tiene una parada difícil esta noche ante Ferro Carril Oeste

Argentino recibe esta noche a Ferro Carril Oeste. Partido difícil si los hay, sin dudas es este.

El Turco no puede ceder más terreno en el certamen y enfrente tiene a un quinteto que viene en el lote de los seis mejores equipos del campeonato.

Ferro ha tenido como visitante partidos muy buenos y otros no tanto. Habrá que ver cuántos jugadores –con suculentos contratos asegurados ya para la próxima temporada- vienen a “rasparse” al Fortín de las Morochas. Será todo cuestión de análisis el día de mañana.

Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Daniel Rodrigo y Roberto Smith, en compañía del cordobés Alberto Ponzo.

Derrota por la LDD

Ayer por la tarde Argentino perdió ante Ferro Carril Oeste por 78-64 en el marco de la Liga de Desarrollo que se juega –generalmente- un día antes del espectáculo central.

Anoche

Hispano 64 vs Olímpico 73

Instituto 88 vs Quimsa 83

San Martín 71 vs Platense 67

Hoy

21 Unión (Sf) vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Ferro

22.10 Riachuelo vs Boca

Mañana

21 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Platense

22 San Lorenzo vs Olímpico

Miércoles 9

21 Gimnasia (Cr) vs Obras

21 Hispano vs Oberá Tc

21 Instituto vs Comunicaciones

21 Regatas vs San Martín

Jueves 10

20 Boca vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Viernes 11

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21 Atenas (Cba) vs Riachuelo

21 Platense vs Oberá Tc

Sábado 12

11 Obras vs Peñarol

21 Comunicaciones vs La Unión Fsa

Domingo 13

20 Instituto vs Riachuelo

20 Hispano vs Ferro

21.30 San Martín vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Boca

Fixture Turco

Febrero

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.