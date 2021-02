Ciclista debutará ante Atenas de Patagones

Ciclista Juninense debutará en La Liga Argentina contra Atenas de Carmen de Patagones el viernes 19 y luego chocará contra Villa Mitre de Bahía Blanca, el sábado 20.

El certamen, que se iniciará el próximo 18 de febrero, contará con la participación de 29 clubes divididos en dos conferencias, la Norte, conformada por 15 equipos, y la Sur, compuesta por 14 equipos. En la Fase Regular se enfrentarán todos contra todos dentro de la misma conferencia. Al finalizar dicha etapa se clasificarán los 8 mejores equipos de cada división a etapa de playoffs.

El partido inaugural de la temporada 2021 lo disputarán Unión y Colón de Santa Fe, el día jueves 18 de febrero. Ese mismo día se jugará de manera íntegra toda la Conferencia Norte. Al día siguiente, el viernes 19, comenzará a jugarse la Conferencia Sur.

En esta primera instancia, serán dos sedes por cada conferencia. Por un lado, la Conferencia Norte se jugará en Córdoba, bajo organización del club Barrio Parque, y en Santa Fe, en lo que será un trabajo en conjunto entre las instituciones Unión y Colón.

Por su parte, la Conferencia Sur se disputará en Viedma-Patagones, a cargo de los clubes Deportivo Viedma y Atenas de Carmen de Patagones, que juntos llevarán adelante dicha zona, y Lanús, donde la sede será el Club Atlético Lanús de Buenos Aires.



Conferencia Norte

Sede Córdoba

Barrio Parque de Córdoba

San Isidro de San Francisco

Ameghino de Villa María

Deportivo Norte de Armstrong

Salta Basket

Estudiantes de Tucumán

Riachuelo de La Rioja



Sede Santa Fe

Unión de Santa Fe

Colón de Santa Fe

Atlético Echagüe de Paraná

Sportivo América de Rosario

Tiro Federal de Morteros

Independiente BBC de Santiago del Estero

Villa San Martín de Resistencia

Central Argentino Olímpico de Ceres



Conferencia Sur

Sede Viedma-Patagones

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Del Progreso de General Roca

Villa Mitre de Bahía Blanca

Quilmes de Mar del Plata

Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense



Sede Lanús Lanús

Rivadavia de Mendoza

Racing de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima La Plata

Tomás de Rocamora

Parque Sur de Concepción del Uruguay



Estudiantes de Concordia

Desde la Mesa Ejecutiva de la AdC se agradece el gran esfuerzo que las instituciones han demostrado. En esta oportunidad se han presentado varias y muy buenas alternativas y, además, algunos otros clubes ya han manifestado interés en organizar próximas fechas, lo que asegura contar con las ciudades para la realización de los diferentes encuentros.

La selección de estas primeras ciudades ha sido según las propuestas presentadas, las cuestiones operativas y las posibilidades televisivas que se están conversando. En las próximas horas se dará a conocer el fixture de cada sede.



Fixture

Fecha 1

Del Progreso vs Quilmes (Mdp)

Dep. Viedma vs Estudiantes (Ol)

Atenas (Patagones) vs Ciclista (J)

Libre: Villa Mitre (BB)



Fecha 2 (sábado 20)

Quilmes (Mdp) vs Dep. Viedma

Estudiantes (Ol) vs Atenas (Patagones)

Ciclista (J) vs Villa Mitre (BB)

Libre: Del Progreso



Fecha 3 (lunes 22)

Atenas (Patagones) vs Quilmes (Mdp)

Villa Mitre (BB) vs Estudiantes (Ol)

Del Progreso vs Ciclista (J)

Libre: Dep. Viedma



Fecha 4 (martes 23)

Quilmes (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

Estudiantes (Ol) vs Del Progreso

Ciclista (J) vs Dep. Viedma

Libre: Atenas (Patagones)



Fecha 5 (jueves 25)

Quilmes (Mdp) vs Estudiantes (Ol)

Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

Atenas (Patagones) vs Del Progreso

Libre: Ciclista Juninense.

