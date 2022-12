Matías y su bicicleta, “La Crota”, pasaron por la ciudad de Vedia

Matías, se largó desde el Obelisco con su bici a la que llama La Crota, con la firme intención de llegar hasta Mendoza, recorriendo así toda la Ruta 7.

Durante su viaje pasó por Vedia, donde contó los motivos que lo llevaron a semejante travesía. "Vengo motivado por personajes de las redes sociales, especialmente Instagram, que hacen cicloviajes. Inicialmente arranqué con mi página de Instagram, @fabricadecaminos, con el proyecto de armar un motor home. Antes de la pandemia me compré el colectivo, y estaba compartiendo en redes el avance de la transformación. Justo cuando estaba en eso viene la pandemia –para esto yo ya había renunciado a mi trabajo-, así que tuve que usar los ahorros que tenía destinados para el motor home para sobrevivir durante el aislamiento. Yo seguía teniendo ganas de viajar, aunque al colectivo le faltaba para estar listo; empecé a analizar lo de hacerlo en bici, que ya la tenía y me gustaba mucho usarla", cuenta Matías a la gente de prensa del Municipio de Alem.

"Ya había hecho un cicloviaje cortito a Córdoba hace unos años, que se cortó en Rosario, y de ahí me quedé con las ganas. Me empecé a informar más, a leer sobre otros cicloviajeros, y listo, me decidí", afirmó.

El viajero mencionó que había una gran comunidad de cicloviajeros con el que está conectado. “Está bueno porque nos ayudamos, nos pasamos datos, vas viendo qué viajes son posibles de acuerdo a los que ya lo hicieron, analizando riesgos y buscando lugares", relató.

"La Ruta 7 fue la elegida. Tuve algunos contratiempos, pero nada grave ni inesperado. Al ser una ruta que tiene mucha circulación de camiones, hay tener en cuenta los riesgos que eso implica", advirtió.

"Me ha tocado alguna vez dormir a la intemperie. Viajo con mi carpa, con mi bolsa de dormir, y mi hamaca paraguaya. Anoche por ejemplo dormí en la hamaca, en la estación de servicio de la ruta. La gente además es buena onda, generalmente me hospedan o me dan un lugar donde estar", apuntó.

"Ahora me estoy solventando con la venta de unos stickers que hago. Los voy ofreciendo en los negocios o a la gente misma, me pagan a voluntad lo que quieren, eso me ayuda mucho. Me pueden contactar en el Instagram como fabricadecaminos, y yo les acerco las calcomanías", dijo.

Desde Vedia se dirigía hacia Rufino y luego seguirá en dirección a su destino: Mendoza. “Mi familia me apoya y les parece fantástico lo que estoy haciendo. Toda mi primera infancia vacacioné en el motorhome de mi viejo, así que supongo que me viene desde ahí este casi vicio", dijo.

"Me siguen mucho en las redes. Esta es la primera vez que hago la Ruta 7 completa, la otra vez hice desde Luján hasta San Luis. Hago casi cien km diarios", apuntó el viajero junto a La Crota, compañera fiel que lo lleva a todos lados.