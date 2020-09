Peñarol suma extranjeros para la temporada

Peñarol de Mar del Plata suma a sus filas al extranjero Jeff Pollard para afrontar la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Se agrega a las incorporaciones de Pennacchiotti, Gerbaudo y Acuña.

El estadounidense es la nueva incorporación de Peñarol de Mar del Plata para la venidera Liga Nacional de Básquetbol 2020/21.

Pollard se desempeña en la posición de ala pivote. Mide 2.06 metros y tiene 23 años. Su último paso lo tuvo por Washington State University en la NCAA.

De esta manera, Pollard se suma a las incorporaciones de Pennacchiotti, Gerbaudo y Acuña para la próxima edición de la competencia nacional.

Baralle en Quimsa

El base cordobés Franco Baralle habló sobre su llegada a Quimsa y sorpresiva salida de Atenas. Se refirió a sus próximos objetivos, habló del griego, la temporada 19-20 y de su nuevo equipo para el siguiente torneo.

"El tema con Quimsa y el interés viene más o menos desde hace un mes. Me habló el mánager Diego LoGrippo que ya conocía por haber jugado con él en su última temporada como jugador. A eso se debe el interés de Quimsa, la forma en la cual me hablá Diego, sobre el club y sus ambiciones y cómo yo le iba a servir al equipo. De ahí en más cuando me habló Diego nunca dudé en ir a Quimsa, la verdad que hoy en día es un modelo en Argentina".

"Haber dejado el club Atenas es una decisión personal porque quería nuevos desafíos, que en Quimsa los voy a tener porque la vara es muy alta. En Atenas hoy la realidad es otra, están abocados 100% a finalizar el estadio y por ahí sus ambiciones deportivas no son las que yo necesito para seguir mejorando; por ahí vino la decisión".

La pasada temporada

"La temporada pasada fuimos un equipo muy irregular. Pecamos de la juventud del equipo en algunos casos, nos costó cerrar muchos partidos, que los perdimos en el final. Me parece que el funcionamiento del equipo no fue para nada bueno, pero siempre se deja algo en la temporada, siempre se aprende y siempre hay que sacarle cosas positivas también".

"Quimsa todos sabemos que viene haciendo bien las cosas últimamente. Es un gran club, tiene una gran estructura, no solo como equipo, sino como club. Así que las ambiciones y deseos se van a ir poniendo a medida que sepamos si podemos jugar o no, si se va a hacer oficial o no. Tanto la semifinal que tiene Quimsa con San Lorenzo como la Liga. Cuando sea oficial y tengamos un panorama claro, van a ir creciendo las ambiciones y las ilusiones".

Burbujas

"Yo creo que la única forma de jugar la Liga es la que se está planteando en forma de burbuja. Yo tengo las mayores expectativas de poder jugar, ojala así sea. Espero que se llegue a un acuerdo debido a la situación en que estamos; hay que llegar a un acuerdo con el ministerio de Salud, de Deportes y Turismo y espero que así sea".

"Un año perdido de competencia es gravísimo y muy difícil de recuperar. Me parece correcto si se hace en Córdoba, es una ciudad que puede albergar los 20 equipos como lo dijo Cavagliatto, quien está en la movida para que se haga acá en Córdoba. Es un lindo desafío para la ciudad que se pueda hacer el torneo acá".