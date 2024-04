El Industrial cumple cien años de “servicio al país a través de sus técnicos”, tal como reza su lema

“Venían de todos lados. Fue una de las primeras escuelas técnicas del noroeste. Entonces, concentrábamos muchísimos alumnos de la región que se hospedaban en el internado. Venían a utilizar sus laboratorios. Venían escuelas de lugares muy lejanos de la provincia a hacer ensayos. De Santa Fe también. La propia Unnoba, en sus comienzos, usaba nuestro laboratorio”.

Javier Miquelez, vicedirector de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, Antonio Bermejo, la ex-Enet y más conocida como “El Industrial”, recordó así algunos de los hitos de la gloriosa historia de esa institución educativa de Junín que hoy, 24 de abril, celebra su primer centenario.

"Desde 1924 al servicio del desarrollo del país a través de sus técnicos" reza el lema de esta escuela donde pasaron en estos 100 años miles de alumnos y alumnas (hoy la matrícula de mujeres supera el 30%) y que en la actualidad forma a decenas en tecnicaturas de Automotores, Electrónica, Electromecánica, Energías Renovables y Maestro Mayor de Obras, entre otras.

Los actos conmemorativos comenzaron este lunes con un descubrimiento de placas en el Cementerio Central con la que “recordamos a aquellos que ya no están con nosotros: alumnos, ex alumnos, ex directivos, compañeros…”, expresó Miquelez durante una entrevista con TeleJunín en la que dio los detalles de la celebración que tendrá su momento más alto este miércoles a las 18, “en Lebensohn 125, en el patio de nuestra institución”.

Allí se va a realizar –detalló el vicedirector de la EET 1- el acto protocolar con autoridades provinciales, locales, toda la comunidad educativa, docentes, alumnos, ex alumnos, “y obvio que hacemos la invitación abierta a toda la comunidad, no solo de Junín, sino de la Región”.

Un colegio con historia

La EET Nº 1 de Junín es una de las más importantes del país y sigue siendo simplemente "el industrial" o “el indu” para los juninenses. Nació cuando la Argentina empezaba a alimentar el sueño de sumar una industria sólida que se complementara con la fortaleza de su campo para sostener el protagonismo que entonces detentaba en un mundo que aceleradamente transformaba su paradigma de producción de riquezas.

Un año antes de aquel 24 de abril de 1924 se incluyeron en el presupuesto nacional partidas para la apertura de varias escuelas de Artes y Oficios. Una de ellas fue la de Junín. El ingeniero Antonio Introcaso llegó a nuestra ciudad pocos meses después para organizar el nuevo establecimiento educativo.

Pero la proyectada escuela enfrentaba un obstáculo serio: no tenía espacio físico asignado. El 23 de marzo de ese 1924, el ingeniero Juan José Gómez se reunió en el Club Social con los miembros de la Comisión Vecinal, a los efectos de habilitar un edificio. Provisoriamente se le asignaron a la naciente escuela salones cedidos por el Colegio Nacional.

Resuelto este tema, la escuela se creó formalmente el 24 de abril de 1924, y el 27 de mayo se abrió la inscripción de alumnos. El 15 de julio comenzó el dictado de clases de la Escuela de Artes y Oficios, con Introcaso como director. Poco tiempo después la escuela empezaría a ganar “independencia” e importancia al trasladarse a un local propio en Pellegrini y Cabrera. Tres años después, en el 19 de mayo de 1927, egresaría la primera promoción: 16 jóvenes con formación técnica.

Las décadas pasaron y el Industrial siguió siendo un faro de la educación técnica en la región con varios hitos que consolidaron su reputación (ver recuadro) aun cuando el espectro educativo se amplió. “Hoy en día hay varias escuelas técnicas en otras localidades, pero en aquel tiempo venía gente hasta de Villegas y de otros distritos”, enfatizó Miquelez, quien contó que la celebración del centenario incluirá la inauguración de un mural que resume esa historia.

“También habrá una muestra fotográfica muy linda que va a quedar permanente en nuestro auditorio. Todo ese material estaba guardado en carpetas. A partir de ahora se va a exhibir y va a quedar como muestra permanente”, se entusiasmó Miquelez por su condición –además- de ex alumno de la técnica Bermejo.

Formará parte –además- del cronograma de festejos de los 100 años del Industrial la exhibición –pero por única vez- de los autos que participaron en el Desafío Eco de 2017, la convocatoria que YPF lanzó para hace unos años a las escuelas técnicas de todo el país para que desarrollaran sus prototipos de autos eléctricos.

En aquella edición ganó el prototipo de la Técnica Bermejo que al año siguiente fue a una competencia internacional en Liverpool, Inglaterra, donde los alumnos juninenses dieron cátedra: lograron el cuarto puesto en la clasificación general entre 19 participantes de todo el mundo, resultaron segundos en su categoría y primeros en la clase “invitados”.

Las actividades oficiales terminarán el viernes de mayo, a las 9, en el Parque Municipal Borchex, donde se va a realizar una caminata conmemorativa. Al cierre de la entrevista, Miquelez aprovechó para destacar la importancia de la educación técnica, cuya continuidad en algún momento estuvo en riesgo en el país “y afortunadamente se pudo remontar: eran 6 años de formación, después nos llevaron a tres, y hoy por suerte estamos en 7 años”.