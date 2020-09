Eduardo Japez dirigirá en Caxias do Sul Basquete de Río Grande del Sur

El Caxias do Sul Basquete llegó a un acuerdo para que el entrenador juninense Eduardo Japez se sume al equipo técnico de su entidad para lo que resta del año en curso.

El entrenador jefe será Rodrigo Barbosa, quien estará acompañado por “Chiche” , Leo Gómez y Pitú.

Caxias do Sul es un municipio del sur de Brasil, ubicado en el estado de Río Grande del Sur. La ciudad fue construida donde la meseta de Vacaria comienza a fragmentarse en varios valles, atravesados por pequeños arroyos, lo que da como resultado una topografía muy irregular en su parte sur.

Actualmente, ronda los 500.000 habitantes y el PBI municipal está estimado en 9.8 billones de reales, cerca de 4.9 billones de dólares. En el fútbol se destacan la Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, cuya sede es el Estadio Francisco Stédile. Este equipo ya salió campeón estatal en 2000.

Narvarte a Uruguay

Dos meses después de que Boca Juniors anunciara oficialmente que había dejado de ser el entrenador en jefe del equipo, Guillermo Narvarte ha encontrado un nuevo rumbo para continuar su carrera: se trata de Goes de Uruguay, conjunto al que dirigirá durante la Liga Nacional de ese país durante la temporada 2020/21, según la información del colega Juan Pablo Tamborini.

El veterano director técnico había llegado a la institución de La Ribera luego de que Gustavo Fernández decidiera desvincularse por motivos personales durante la temporada 2017/18. En la última campaña, que fue cancelada por la pandemia del Coronavirus, terminaron en la novena posición con un récord de 13 partidos ganados y la misma cantidad de derrotas.