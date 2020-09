Tobías Franchela: “En Regatas se están haciendo las reuniones definitivas para empezar a entrenar”

Cada vez se acerca más el comienzo de los entrenamientos para la temporada 2020/2021 de la Liga Nacional y por eso Democracia se comunicó con el juninense Tobías Franchela, quien jugará una temporada más en el club de Regatas Corrientes.

El base dijo: “Estamos con la incertidumbre propia de no saber cuándo vamos a arrancar, a la espera de algún comunicado. Creo que falta cada vez menos y ya se están haciendo reuniones definitivas en Regatas. Por ahora no hay una fecha definida aunque sea para arrancar a entrenar como equipo”.

El ex Ciclista además comentó: “Hasta que no volvamos a entrenar como equipo no sabemos los objetivos que vamos a plantear. Vamos a tratar de volver lo mejor posible, partido a partido, agarrar el ritmo que perdimos todos. Tenemos que ser pacientes y esperamos tener un gran torneo, ya sea como equipo e individualmente”.

“Entrené muy bien este tiempo. Practiqué mucho en casa hasta que se abrieron los gimnasios y las canchas. Dentro de las reaperturas que hubo en la ciudad me fui manejando con eso y sobre todo con los cuidados necesarios”.

Potencia interna para Hispano

El sureño tiene otra puesta foránea pensando en la próxima temporada. Se trata del interno Mogga Lado, quien viene de jugar en Lituania con muy buenos resultados.

No hay duda de que ante un presupuesto no muy amplio el conjunto Celeste apostó por jugadores extranjeros. Tan así es que ninguno de los 3 foráneos incorporados jugó en Liga Nacional. Eso sí, se espera cerrar la llegada de Barlow, que le daría esa cuota de jerarquía al equipo.

De todas formas, Mogga Lado es un pívot de características ofensivas con estadísticas interesantes. Nació un 23 de noviembre de 1995 en la cuidad de Lampa, Estados Unidos. Mide 2.03m y su última temporada la disputó en Mazeikiai de Lituania. Allí promedió 16.8pts, 7.2 rebotes y 19.5 en valoración.

De esta manera, a Hispano le quedará definir sus jugadores u23 e incorporar un interno más, ya que Julián Aprea tiene propuestas de equipo de Liga y Europa.



Caire en Formosa

Matías Caire formará parte del plantel de La Unión de Formosa en la Liga Nacional 2020/21. El alero, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, será una de las fichas U23 y tendrá su debut en la máxima categoría del básquet argentino.

Nació el 7 de agosto de 1999, mide 1.90 m y juega de alero. Su padre es Luján Caire, exjugador de básquet que en su carrera registró un paso por Formosa en Estudiantes en la antigua Liga B –en ese momento tercera categoría del básquet argentino-.

Matías Caire se formó en su ciudad, Concepción del Uruguay, en Tomás de Rocamora. Allí debutó en la ahora Liga Argentina en la temporada 2014/15 y permaneciendo en la entidad hasta la 2016/17, siempre como ficha juvenil.

En la 2018/19 se mudó a Central Entrerriano de Gualeguaychú para participar del Torneo Federal, donde vivió una inolvidable experiencia al coronarse como campeones.

Por último, en la reciente Liga Argentina que no concluyó, tuvo un gran protagonismo en su vuelta a Rocamora participando de los 30 partidos de los suyos con 23,3 minutos de promedio de acción con 11,1 puntos.

