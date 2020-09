Tintorelli la rompió en el segundo tiempo y Olivol volvió a ganar

Por la décima fecha del Metro 2020, Olivol Mundial derrotó a Cordón por 76-63 (13) para llevarse un punto importante. Los de Sedes basaron el triunfo en el perímetro (39 puntos), sumado a un gran cierre con predominio en la pintura y buena defensa.

Comenzó mejor el Mundialista con un 5-0 de arranque. Apareció Tintorelli en los primeros instantes con 4 puntos. Harrison tomó acción en el juego y dio señales de que sería importante en el trámite. Un doble de Emiliano González le dio la máxima de 6 al Oli (9-3).

Cordón despertó y con un 7-0 en menos de un minuto pasó al frente por primera vez. El trámite se hizo parejo, los de Sedes sacaron rédito del juego perimetral para cerrar 3 arriba el chico, mientras el Albiceleste se hizo fuerte en la pintura.

Un 11-2 de los de Palacios en el amanecer del segundo cuarto lo llevaron al frente para sacar la máxima de 6 a su favor (22-28). Un par de bombas de los de Millán emparejaron nuevamente el score. Los minutos siguientes fueron de mucha imprecisión de parte de ambos equipos, Olivol totalizó 11 pérdidas, Tintorelli estuvo controlado por Harrison y no fue desnivelante.

La buena noticia para los de Sedes es que Cordón no aprovechó esto para sacar diferencias y se fue solo 2 arriba al descanso largo. La figura del primer tiempo fue Emiliano González con 14 puntos (4/6 en triples), mientras para los de la calle Galicia se destacó Harrison con su aporte desde la pintura con 11 conversiones.

En el tercer chico empezó a cambiar el desarrollo del partido, Tintorelli comenzó a aparecer y prevalecer en la pintura sobre Harrison, además del muy buen ingreso desde la banca de Alonso y Felipe García, que puso 5 puntos sobre el final del chico para que Olivol se fuera al último descanso en ventaja de 3. Por su parte, al Albiceleste le costó hilvanar juego ofensivo, no tuvo ataques fluidos ni el aporte habitual desde el banco, que le dio un plus en partidos anteriores y Harrison desapareció por completo.

El inicio del último período fue parejo y luchado, ninguno se lograba sacar diferencias y cuando tuvieron oportunidad de hacerlo no lo aprovecharon. Se dieron un par de empates en 55 y 57, con los de Palacios viniendo de atrás.

Sedes pidió un minuto que fue fundamental, ya que a partir de allí al cierre, el Oli puso un parcial de 19-6 con apariciones de Macanskas (importante en el goleo en el último cuarto). Tintorelli se adueñó de la pintura, Cordón entró en la desesperación de querer remontar contra reloj y se mostró errático, sin claridad y sin gol.

Los de Millán aprovecharon los libres y coronaron con un par de bombas (el plato principal de la noche con 13/31) para ganar con autoridad y llevarse un punto clave en la pelea por el número 2 en el torneo.

MVP: Damián Tintorelli fue nuevamente el jugador del partido para Olivol apareciendo en el momento más caliente, fue el goleador del partido con 17 puntos (7/12 dobles, 3/4 libres), aportando además 13 rebotes, 4 asistencias y 2 tapas en 40 minutos.

Tanteador por cuartos: Olivol Mundial 20-17; 33-35; 52-49; 76-63. Olivol quedó ahora segundo en la tabla con 7 ganados y 2 perdidos, detrás de Urupan (8-1) y por delante de su vencido, Cordón (7-3).