Balbi: "El objetivo es que Flamengo vuelva a ser campeón del mundo"

Brasil ha sido desde que empezó la pandemia un lugar particular. Su presidente, Jair Bolsonaro, minimizó la enfermedad, siempre se permitieron más libertades que en otros sitios y hoy está segundo en el mundo en muertos (136.000) y tercero en infectados (4.5 millones). Pero la vida sigue y en 10 días comenzará a disputarse el torneo carioca de básquetbol, donde jugarán el juninense Franco Balbi y el tirador argentino Luciano González con Flamengo, en la bella Río de Janeiro. Llamamos al juninense para charlar sobre todo esto.

-¿Cómo está la situación hoy en Brasil, por lo menos con tu equipo?

. Desde que empezamos a entrenar ya pasaron seis semanas. Lo primero que hicieron fue testearnos a todos para poder entrar al club. Todos dimos negativo y con eso empezamos la pretemporada. A medida que pasan las semanas, todos los lunes, con el departamento médico del club, nos hacen un cuestionario relacionado al covid y con eso van controlando a los atletas del club. Y nos testean desde hace 3 semanas, los lunes. La vuelta a los entrenamientos relativamente es normal, cada uno con toallas y aguas diferentes, pero solo eso.

-¿Cuánto tiempo hicieron entrenamientos individuales?

. Yo me quedé acá y no volví a la Argentina, entonces con los que estábamos en Río nos testeamos antes de que lo hiciera el club y ya pudimos hacer trabajos individuales un par de semanas antes de la pretemporada oficial. Yo además me entrenaba en una cancha al aire libre, porque eso estaba permitido.

-¿Tuvieron casos?

. No, hasta ahora no. Por lo que comentan en el club, hubo muy pocos casos en Flamengo, en otras disciplinas, y ya están recuperados. El nuestro es un plantel reducido, de 12, no como el año pasado que había un montón con los juveniles y demás. Después hay otros cinco entre entrenadores, manager, gerente, y no mucho más.

-¿Fuera de lo que es el entrenamiento tuvieron que respetar muchas medidas?

. Ahora está prácticamente todo funcionando en su nueva normalidad. Si vas a restaurantes hay protocolos, mesas que no se usan, fui a hacer unas compras al shopping y tenés que respetar ciertos cuidados, ponerte máscara. Lo que está medio descontrolado es la playa, porque al principio era solo para hacer actividad física y hace dos semanas se hizo insostenible y parece que no existiera el covid los fines de semana, porque las playas explotan y no se respeta el distanciamiento social. Yo, salvo eso, que me cuido mucho, tengo los recaudos normales.

- Ustedes arrancan el 28 el carioca, ¿se sabe si van a tener muchas cuestiones especiales para competir?

. Público no va a haber, el sistema de vestuarios va a ser entrar a cambiarse de a dos y se va a jugar todo en el Maracanazinho. Va a haber control del gobierno, para que se cumplan todos los protocolos, y los equipos tienen restricciones de cantidad de gente que lleven, no más de 20 o 25. El torneo está patrocinado por un hospital, así que todos los que jueguen se van a hacer los testeos con ellos, que los vienen realizando ya en las últimas semanas. Y no mucho más. La regla del torneo es que si alguien da positivo, queda afuera y sigue el resto.

-¿Qué se dice para la Liga? Porque Kouros nos comentó el otro día que harían cuatro burbujas.

. Por lo que yo hablé con nuestro gerente, lo que se dijo es que se iba a hacer en San Pablo, en cuatro canchas: San Pablo, Corinthians, Paulistano y Pinheiros. Y que se iban a jugar tandas de 3 partidos. Es decir, todos los equipos irían a San Pablo, se quedarían unos días, jugarían 3 partidos y se volverían. Como de todos lados hay vuelos, sería más fácil y económico. Y así varias veces hasta completar la primera rueda del torneo.

-¿Y en San Pablo sería burbuja?

. Sí, hoteles cerrados para los equipos y no estar expuestos a nada.

-¿Qué te genera?

. Y, es algo nuevo. Por ahí va a ser un poco desgastante porque no vas a jugar en tu casa, en tu cancha, donde conocés todo, dónde pica mejor la pelota, la posición del aro. Son pequeñeces pero influyen. Igual vamos a estar todos en las mismas condiciones y lo vamos a tener que experimentar. La primera rueda va a ser así, y va a ir evolucionando a medida que mejore la pandemia. Pero creo que se va a terminar jugando así, porque hasta que no haya vacuna va a ser muy difícil modificarlo.

-¿Y tu cabeza cómo está funcionando con todo esto? ¿Te pasa de pensar mucho en cuándo va a terminar esta historia o vas tomándotelo como algo pasajero?

. Al principio pensaba mucho más y tenía días en que pensaba que mañana iba a pasar todo. Y otros en que iba para largo y que era realmente serio. Después de un mes me alejé del tema noticias, porque si no me volvía loco, y tomo los recaudos que hay que tomar. Salgo con barbijo, si toco algo me lavo con alcohol en gel. Confío en cómo nos estamos cuidando. Ojalá pase rápido para que todo sea normal, pero creo que va a tardar.

-¿No poder venir a Argentina te afectó mucho?

. Sinceramente no, porque acá no sufrimos una cuarentena estricta y obligatoria. Siempre estuvo permitida la actividad física, andar en bici. Estaban los comercios cerrados, pero no me pesó tanto quedarme. Además, preferí quedarme para ver si renovaba, porque no quería irme a Argentina con todo y después tener que volver otra vez a mudarme. Ya cuando renové, era innecesario volver porque allá no iba a poder hacer nada, ni visitar a la familia ni entrenarme, y acá lo podía hacer. Entonces decidimos quedarnos.



-¿Tenés ganas de terminar la Champions que quedó colgada?

. Sí, claro. Ojalá se pueda hacer. Ví que podría ser en Uruguay y que se está peleando mucho con las fechas. Obviamente cada uno va a tirar agua para su molino. Sería una desilusión que no se juegue, pero no depende de nosotros.

- Armaron equipito para estar prendidos en todo.

. Sí, el equipo está bien armado. Mantuvimos a muchos del año pasado, se sumaron tres jugadores muy importantes. En nombres estamos bien. Ahora hay que hacerlo funcionar como equipo y estamos en ese proceso. A pesar del impacto económico por la pandemia, Flamengo hizo una buena gestión en ese aspecto y quedó bien parado, porque pudo renovar y fichar para intentar ganar la Champions y después ir al Mundial de Clubes con el equipo más fuerte posible para que Flamengo vuelva a ser campeón del mundo.

-¿Les dijeron eso en el club?

. Sí, sí. El primer objetivo es ganar la Champions y después el Mundial de Clubes. Para el club, jugarlo por tercera vez es muy prestigioso y ganarlo otra vez sería genial.

--

