Damián Tintorelli: “Ha crecido mucho el básquet uruguayo”

El juninense Damián Tintorelli viene siendo una de las figuras de Cordón en el Metro Uruguayo, con promedios de 16,3 puntos y 12,8 rebotes por juego. El equipo se armó con el objetivo de regresar a la máxima división del básquet “charrúa” y el pivote expresó sus sensaciones: “Estoy muy contento de estar acá, de poder darle una continuidad en Uruguay, en un equipo como Cordón que hace varios años hace equipos competitivos y este año no ha sido la excepción, en un equipo bueno para la categoría y contento de ser parte de este proyecto”, le dijo “Tinto” al colega Alejandro Malky, quien lo entrevistó.



En la misma línea, comentó el objetivo que se planteó el club: “Hace varios años que viene formando equipos muy competitivos, el año pasado se quedaron muy cerca. Muy contento de estar en este proyecto y el objetivo principal es volver a estar en la liga. Han sido un equipo muy importante hace unos años, ganaron ocho títulos de la máxima división y quieren volver a estar en esos primeros lugares. Es un lindo objetivo a esta altura de mi carrera, estar en un equipo competitivo me llena de orgullo”.

Segunda temporada en el vecino país

Es la segunda temporada que jugará el interno juninense, por lo que se siente muy cómodo en el país vecino: “El país me trata muy bien. Una lástima estar en pandemia y jugar sin público, pero el cariño de la gente se hizo sentir. Me han tratado como un uruguayo más, es muy parecido a estar en Argentina, por eso también la decisión de venir en lo que fue la pandemia, que estaba muy complicado jugar en Argentina. Encontré un lugar acá en Uruguay, me sentí muy cómodo y por eso fue la decisión de volver, me siento como si estuviera en Argentina, más allá de ser extranjero, la gente te hace sentir como si fueras un uruguayo más”.

En lo referido a lo deportivo, Tintorelli hizo una lectura de las diferencias entre el Metro con la primera división uruguaya: “Las diferencias entre el Metro y la Liga Uruguaya es que los equipos son un poco más cortos, hay mejores extranjeros y presupuestos, similar a lo que pasa en Argentina entre la Liga Nacional y la Liga Argentina”. También, comparó al básquet argentino con el de Uruguay: “Ha crecido mucho el básquet uruguayo. La manera de juego es prácticamente la misma, lo que, por ahí, al no tener tanta devaluación por el dólar, están viniendo extranjeros muy buenos, entonces hacen mayores diferencias en ese apartado, pero están muy parejas”.



Por último, también habló sobre su fichaje en Defensor Sporting para la Liga Uruguaya: “Hace no muchos días cerré un acuerdo con Defensor Sporting para darle una continuidad a mi estadía en Uruguay. La idea en un principio era jugar el Metro, pero por la pandemia se corrieron las fechas y cerré con Cordón porque me daban los tiempos para regresar a Argentina y jugar la Liga. Pero se atrasó el Metro, yo ya tenía el acuerdo con Cordón, así que ya que no tenía la posibilidad de volver a jugar la Liga, así que muy contento de poder jugar en un club como Defensor Sporting y tener continuidad de varios meses de competencia”, completó Damián Tintorelli.