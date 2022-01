El juninense Damián Tintorelli es el nuevo refuerzo de Ciclista Olímpico de La Banda

Los primeros días del receso por las fiestas navideñas arrojaron varias novedades en la Liga Nacional. En algunos casos fueron confirmaciones que estaban a punto de caer, aunque también se dieron algunas sorpresas. Lo importante de todo es que, en esta parte bisagra para muchos de los clubes, las olas comenzaron a moverse de forma intensa y los planteles están teniendo modificaciones pensando en la reanudación de la Liga para el 5 de enero. A continuación, el detalle de lo que dejó esta primera semana de inactividad.

Olímpico

La novedad es que tendrá a Damián Tintorelli como nuevo refuerzo. Experiencia y calidad para el Negro bandeño, que necesitaba cargar mucho más la zona pintada para equilibrar su plantel. Tinto viene de jugar en Uruguay con Biguá, equipo con el cual jugó BCLA, recordando que hace dos años que milita en la competición vecina pasando por diferentes equipos (Cordon, Trouville, Defensor Sporting, entre otros).

El juninense cumplirá su tercer ciclo en el club santiagueño, ya que también estuvo para la 2017/18 y la 19/20, dejando un grato recuerdo. Será clave la estructura de Leo Gutiérrez, que necesita recuperar los puntos y rebotes que de alguna forma perdió con la salida de Mike Buchanan hace un tiempo.

Además, en las últimas horas confirmó el rumor que merodeaba por La Banda: la llegada de Leonardo Lema, quien viene de jugar en la Liga Uruguaya con Defensor Sporting, y la primera ventana de la BCL Américas con Club Nacional, también del país charrúa. En su último paso por el país, el alero/ala pivote ex Atenas había ascendido a la Liga con la camiseta de Unión.

Atenas

Sumergido en una vorágine de cambios, el último movimiento del Griego fue la salida de Eduardo Gamboa. Según anunció el club a través de sus redes sociales, el Tucu dejará el equipo por razones tácticas y de restructuración en el plantel, algo que confirmó su nuevo entrenador, Claudio Arrigoni. Promedió 8.2 puntos, 2.5 rebotes y 2.6 asistencias en 25 minutos

La salida de Gamboa se suma a la serie de modificaciones que realizó el cuadro dirigido por la Pepa en el reciente periodo, recordando que previamente se dieron las salidas de Seba Saborido como DT (su sucesor fue justamente Arrigoni) y Diego Gerbaudo. El club anunció además a sus dos nuevos extranjeros, quienes debutarán post receso. Hablamos del base-escolta puertorriqueño Georgie Pacheco Ortíz (23 años, 1.85 metros) y el pivote estadounidense Deion McClenton (25 años, 2.08 metros).

Comunicaciones

Los de Mercedes se suman al grupo de equipos que viven vientos de cambios. Desde la salida de Rearte y la llegada de Laginestra como DT, el equipo comenzó a reamoldarse pensando en mejorar su actualidad y apuntar más alto. En las últimas horas, se anunció el corte de Lucas Gargallo y la salida de Santi Barrales por lesión (luxación acromioclavicular). En su lugar, el equipo se movió rápido sumando a Fede Mariani y Santiago Bruera.

Mariani, escolta de 29 años, viene de jugar la Liga de Colombia con el Caribeean Storm Island, elenco en el cual promedió 12.2 puntos, 3.8 rebotes y 3.6 asistencias. Jugador de reconocido recorrido, en la Liga Nacional pasó previamente por equipos como Obras, Regatas Corrientes y Argentino de Junín.

Por su parte, Bruera viene de jugar en Olímpico, recordando que previamente estuvo ligado a Instituto de Córdoba. El interno de 23 años y 2.06 metros viene de registrar 4.0 puntos y 3.3 rebotes en los 9 partidos que disputó con el elenco bandeño en esta Liga.

Instituto

Apenas ingresado al receso, la Gloria metió mano en su plantel y decidió prescindir de los servicios de Cristian Amicucci, quien anteriormente había sido separado del equipo por un accidente vial que había protagonizado junto a Federico Elías. El experimentado interno promedió 6.6 puntos y 3.8 rebotes en 15.5 minutos por encuentro, siendo importante desde el banco en la conquista del Súper 20, a fines de noviembre. Aunque no sea un movimiento de mercado, también es válido informar que Gastón Whelan ya cumplió el periodo de aislamiento tras dar positivo de Covid-19 y es una de las buenas noticias del albirrojo de cara a la reanudación.

Platense

Lo único confirmado oficialmente por el Calamar fue la salida de su extranjero Jeremiah Jefferson, que llegó a finales de noviembre y no rindió acorde a las expectativas. En 6 partidos con la de Tense, el base/escolta arrojó cifras de 5.3 puntos en 12.5 minutos. Se vendrán más cambios en Tense, cerca de anunciar nuevas contrataciones pensando en enero, tras una primera parte de temporada que no alcanzó las expectativas -salvo el comienzo del S20-.

Riachuelo

Metió mano fuerte en este receso, algo lógico pensando en que la baja del goleador Eric Flor lo había dejado malherido en sus recursos ofensivos. Lo primero que hizo fue anunciar la salida de Fabricio Salas como entrenador, confirmando en estas últimas horas que Daniel Farabello, quien hasta entonces ocupaba el cargo de asistente, quedará de reemplazante.

En cuanto a jugadores, cubrió la vacante dejada por Weyinmi Rose con la llegada de Selem Safar. El escolta tirador de 34 años viene de salir campeón en las últimas dos temporadas de la Liga de Colombia, defendiendo los colores de Titanes de Barranquilla. Con la llegada del marplatense, los riojanos tendrán un caudal de puntos mayor y sumarán experiencia, clave para la decisiva y ardua etapa que se viene dentro de la Liga. Con el Turco encontraron el reemplazante natural de Flor.

Otro que no seguirá es Tony Farmer y su reemplazante será Ignacio Alessio. El pivote viene de jugar en Defensor Sporting de Uruguay y será una adhesión crucial para el equipo, reforzando la zona pintada y pudiendo ser vital en ambos costados de la cancha, tanto en lo defensivo como en el ataque del Eterno.

Hispano Americano

Buscando salir del fondo (está 18° con marca de 3-8), el equipo más austral del país anunció la llegada de Junior Cequeira, experimentado base de larga trayectoria en la Liga que reemplazará a Martín Gómez.

Fixture Turco

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.