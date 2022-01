El juninense Damián Tintorelli sufrió un desgarro después del partido contra Argentino de Junín

No todas son buenas noticias para Olímpico de La Banda. La institución santiagueña informó este fin de semana a través de sus redes sociales oficiales la lesión de Damián Tintorelli. El interno sufrió un desgarro grado III, de 40 x 45 mn. a nivel del tercio proximal del bíceps femoral izquierdo, casi de espesor completo en la zona de la inserción isquiática, luego del partido contra Argentino de Junín.

Además, Olímpico informó que por esta lesión en el fémur, irán a buscar un reemplazante ya que la recuperación demandará, mínimamente, 40 días. Tintorelli hizo su reestreno con la camiseta del equipo bandeño este año y alcanzó a disputar cuatro partidos, donde en todos salió victorioso.

En esta etapa en Olímpico, el interno se había erigido como una de las principales figuras.

Además de ganar cuatro juegos, Tintorelli tenía un promedio de 12.5 puntos, 9.3 rebotes, 2.0 asistencias y 0.8 tapas en 24 minutos en cancha.

Parte médico oficial

El parte médico oficial de Olímpico de La Banda dice: “El jugador Damián Tintorelli sufrió un desgarro grado III, de 40 x 45 mn. a nivel del tercio proximal del bíceps femoral izquierdo, casi de espesor completo en la zona de la inserción isquiática”.

Perdió Unión

Unión de Santa Fe sufrió ayer una nueva caída en la Liga Nacional de Básquetbol. Cayó en Caballito ante Ferro Carril Oeste por 87 a 78. Los santafesinos tienen un record de 20 partidos con 6 juegos ganados y 14 perdidos.

