La Asociación de Clubes de Básquetbol suspendió la actividad hasta fin de mes

Alrededor de las 10 de anoche se dio a conocer la noticia de la Asociación de Clubes de Básquetbol que suspendió toda la actividad deportiva hasta el 31 de marzo inclusive. Los partidos serán oportunamente reprogramados.

Anoche

Villa Mitre 75 vs Atenas 86

Ciclista 69 vs Gimnasia (La Plata) 88

No juegan

Hoy

20.30 Villa San Martín vs Unión (Sf)

21 Balsuar Tiro Federal vs Salta Basket

21.30 Deportivo Norte vs Ameghino

22 Parque Sur vs Petrolero

Domingo 15

20 Quilmes vs Atenas

20 Villa Mitre vs Central Entrerriano

20.30 Oberá Tc vs Rivadavia (Mza)

21 Ciclista vs Deportivo Viedma

21.30 Del Progreso vs Rocamora

Le resta a Ciclista

(L) Dep. Viedma

(V) Racing Chivilcoy

(V) Rocamora

(V) Gimnasia La Plata

(V) Central Entrerriano