Gimnasia goleó a Ciclista Juninense

Gimnasia y Esgrima La Plata dio cuenta de Ciclista Juninense anoche por 88-69 y lo dejó complicado de cara a la clasificación para los play off.

El primer tiempo tuvo un ritmo vertiginoso. Sin capacidad de defensa, jugaron a correr y tirar. El primer cuarto lo ganó Gimnasia y Esgrima 30 a 22. Una parva de goles.

El marplatense Pablo Alderete (1 triple, 5 dobles, 4 simples) jugó casi solo. Ciclista no lo pudo defender y le dio la friolera suma de 17 de los 30 puntos del cuarto al Lobo.

Julián Morales sostuvo el goleo de Ciclista, con una mano del Vasco Arrascaete que llegó desde el banco y un esporádico triple de Diego Álvarez.

No hubo variación de juego hacia el segundo cuarto en el que Gimnasia, con la vara alta en la ofensiva, logró sostener el resultado ganador. Apareció el ex Argentino de Junín, Dominic Woodson (6 dobles, 1 simple) y fue un problema sin solución para la defensa Verdirroja.

Ofensivamente Ciclista le pasó la bola al venezolano Curvelo Suárez (4 dobles) que respondió con acierto, pero igual quedó relegado en el marcador al cierre del primer tiempo: 41-52.

Nicolás Gianella, de afuera y corriendo, le hizo una diferencia de 65-46 en cinco minutos del tercer cuarto obligando al local a frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Más allá de ello Ciclista no lo pudo acomodar. Algún arresto individual de Diego Álvarez, pero no más que eso. La producción ofensiva fue muy pobre.

Gimnasia fue contundente para definir en la pintura con Dentis, Remolina, Woodson y Rosende redondeando un 70-53 a diez minutos del final.

Nada que hacer para Ciclista en el último cuarto. Gimnasia, con el resultado amarrado, cerró el partido de acuerdo a los manuales.