San Martín fue contundente en la ciudad de Zárate

San Martín no dejó dudas anoche en Zárate. Le ganó con claridad a Independiente por 92-72 y se volvió a acomodar en la tabla posicional de cara al embalaje final del campeonato.

Decimasegunda fecha

Belgrano SN 77 vs Regatas SN 90

Somisa SN 80 vs Los Indios 71

Independiente Zárate 72 vs San Martín 92

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Indep. Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios

Goleadores