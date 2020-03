Argentino le ganó con autoridad a Obras

Argentino le ganó anoche a Obras Sanitarias de la Nación por 80 a 69 y metió dos puntos de oro directos a la tabla posicional en busca de su primer objetivo, la permanencia en la categoría. El Azul estiró a 3 la racha de triunfos consecutivos sobre el Tachero en el historial.

No pudo hacer pie de entrada el Turco. Le costó tomar las marcas, básicamente en la pintura, donde Fairell se desempeñó con total displicencia.

Además los tiradores Barral y Serres fueron un problema para el local y apuntalaron la victoria parcial de Obras 15 a 9.

Algunos cambios posicionales no le cayeron bien al Tachero y Argentino cambió el rumbo del encuentro. Jonatan Slider con dos triples –uno de cada lado de la cancha- mandó arriba al equipo 17-16 por primera vez en el partido, aunque no pudo consolidar una diferencia clara.

Obras, de la mano de un extraordinario Pedro Barral, se las ingenió para mantenerse en partido arribando a un primer tiempo de 31-29 para el Azul.

Lentamente en el tercer cuarto Argentino comenzó a estirar los números. En el aro de mayor confianza –que da espaldas a la calle Almirante Brown- aparecieron los tiradores. Juan Cangelosi (3 triples) en todo su esplendor, Jonatan Slider y Nicolás Burgos.

Fue difícil de resolver para Obras, máxime con una sola arma ofensiva (Barral, 1 triple, 2 dobles, 2 simples) que luchó solo contra toda la defensa argentinista. Teniendo el partido controlado –no dominado- Argentino cerró bien el cuarto 57-47.

Con más de la misma medicina (5 triples) Argentino sometió a Obras en los diez minutos finales.

Federico y Nicolás Burgos (2 triples y 1 doble cada uno) fueron determinantes. También anotó uno el “Papu” Gómez. Obras, Barraldependiente (2 triples, 3 dobles, 1 simple) quedó muy lejos en el marcador.

Fue todo de Argentino en el cierre y el festejo –aunque sin público- en una noche memorable para el básquet del barrio de Las Morochas.