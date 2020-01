Segunda derrota como local para Argentino

Argentino parece estar en la puerta de un agujero negro, que puede tener consecuencias negativas si se deja absorber en el futuro.

Anoche "sufrió" a dos ex conocidos jugadores, de los que debió defenderse a rajatablas, pero no los pudo parar en toda la noche. Entre Gastón García y Emiliano Basabe le metieron casi la mitad de los goles (32 de 76) y fueron determinantes en el andamiaje de San Martín de Corrientes (que venía de ser vapuleado por Platense).

Además la falta de gol en Argentino (57, más un triple sucio de Zárate en el último segundo) fue clave para sucumbir ante un equipo ligeramente superior.

No arrancó bien el Turco. Le defensa fue un desastre. 7-15 abajo en cinco minutos de juego. Recibió cuatro triples (2 de Basabe y 2 de Machuca), más la volcada inicial de Brain Fizpatrick.

Más allá de esto lo pudo acomodar hacia el cierre con un buen aporte de Mariani y Kent en la línea de los libres: 16-20.

Pero los mismos errores del comienzo los repitió en el segundo cuarto y ya San Martín no lo perdonó más. Esta vez fue Gastón García (2 triples, 2 dobles) el verdugo del Turco.

Argentino, ofensivamente, no la metió ni con la mano. Solo 2 puntos en 7´30” lo dejaron demasiado lejos al cierre del primer tiempo: 22-37.

Lo mejor de Argentino estuvo en el tercer cuarto. Solidario en defensa y con efectividad de afuera pudo achicar algunos números. Quién otro, sino Juan Cangelosi, para sacarlo del pozo. El capitán metió 3 triples, 1 doble y 3 simples para un parcial de 21 a 17 (43-54).

Y se puso a 6 (con Cangelosi, Slider y Burgos a la cabeza), pero hasta acá llegó.

Nuevamente la defensa comenzó a hacer agua y los que ganaron fueron Basabe (3 dobles) y García (1 triple, 1 doble). Con el tiempo que restaba, se lucieron Solanas y Fizpatrick, para que San Martín se llevara una goleada de Las Morochas por 76 a 60.

Ahora el Azul inicia una gira por la Mesoptamia, donde enfrentará a Estudiantes de Concordia –el martes- y Comunicaciones, el jueves.



Anoche

Argentino 60 vs San Martín 76

Ferro 82 vs Platense 71

Hoy

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras