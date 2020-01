Estudiantes y Ferro introdujeron novedades

Estudiantes de Concordia y Ferro Carril Oeste cuentan con nuevos extranjeros pensando en lo que se viene. El foráneo George Williams III arribó a Caballito y podría debutar ante Platense. Estudiantes concretó los servicios del alero Chadrack Lufile.

En la vuelta a casa en este año, Oeste recibirá a Platense, hoy a las 22 en Caballito. El encuentro será televisado por TyC Sports.

Williams arriba en lugar de Nicolás Catalá y viene de jugar en Club La Salle (20.6 puntos, 5.6 rebotes), que participó en la nueva versión de la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol).

En Concordia

La dirigencia de Estudiantes cerró una nueva incorporación. Se trata del canadiense Chadrack Lufile que arribará a Argentina el próximo jueves.

Chadrack Lufile es oriundo de Burlington, Canadá. Nació el 11 de septiembre de 1990 (29 años) y se desempeña en la posición de alero. Vale remarcar que el jugador foráneo pesa 114 kilogramos, mide 2,06 metros y llega proveniente de Guelph Nighthawks.

El canadiense tuvo sus primeros pasos en el básquet profesional en Wichita State University (2012-2014), lugar en el que se afianzó como jugador y además consiguió un título de la National Collegiate Athletic Association. Luego, a su carrera la continuó en Sioux Falls Skyforce (2014-2015), Cape Breton Highlanders (2016-2017) y Verve Club (2017).

Por último, el alero tuvo un paso por el básquet sudamericano ya que jugó en Chile para la Escuela de Básquetbol Puerto Montt en la temporada 2017-2018 en la que disputó 10 partidos. Después continuó jugando en Canadá para Halifax Hurricanes (2018-2019) y Guelph Nighthawks, último club en el que compitió. En la última institución deportiva, el extranjero jugó 11 partidos en los que promedió 11.1 en puntos, 5.8 en rebotes y 1.3 en asistencias.

Harris en Peñarol

El ala-pivote norteamericano Tyler Harris se convirtió en las últimas horas en nuevo refuerzo extranjero de Peñarol para la Liga Nacional, en reemplazo de Devin Thomas, quien no volvió al país como estaba previsto.

El interno de 26 años viene de jugar en Canton Charge, filial de Cleveland Cavaliers en la G-League y es hermano de Tobias Harris, que juega la NBA para Philadelphia 76er.

En cuatro años, pasó por tres universidades distintas: North Carolina State, Providence College y Auburn. Si bien fue de menor a mayor (terminó con 13.9 puntos y 7.7 rebotes el último año), no fue elegido en el Draft de la NBA en 2016.

Por eso fue a la liga Pro A, el más importante de Francia, para jugar en Boulogne-Lavallois. Allí promedió 7.9 puntos y 3.5 rebotes en 41 juegos.

Volvió a Estados Unidos y compitió en la NBA Develop-ment League para Windy City Bulls (asociado a Chicago Bulls): en 40 partidos de la temporada 2017-18 promedió 12.9 puntos y 5.8 rebotes en 25.5 minutos.

En la temporada 2018-19 pasó a Sendai, equipo de la segunda división de Japón. Allí sus números fueron muy buenos: 21.3 puntos y 10.7 rebotes en 24 juegos.

Nuevamente regresó a su país natal y pasó por el Summer Camp de Denver Nuggets. Jugó un solo juego, no quedó seleccionado y siguió en la G-League en el Canton Charge, desde donde llega a Peñarol.