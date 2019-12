Argentino visita a Obras

Argentino juega nuevamente en Capital Federal. Desde las 21 visita a Obras Sanitarias de la Nación, en el mítico estadio rockero del barrio de Núñez.

El partido va televisado en directo a todo el país y Sudamérica por la empresa TyC Sports.

Dirigen el capitalino Daniel Rodrigo, el pilarense Sebastián Moncloba y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Hoy

21 Obras vs Argentino

21.30 Gimnasia (Cr) vs Platense

Mañana

19 Olímpico vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Boca

Sábado 14

13 San Lorenzo vs Argentino

21 Instituto vs Weber Bahía



Domingo 15

20 Libertad vs Estudiantes (C)



/LEÉ MÁS Nueve de Julio y El Linqueño definirán en Junín



Lunes 16

21 Platense vs Regatas

21 Comunicaciones vs San Martín

21 Boca vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

Martes 17

21 Obras vs Peñarol

22 Olímpico vs La Unión Fsa

Lo que viene

12/12 Obras vs Argentino (TV)

14/12 San Lorenzo vs Argentino (TV)

19/12 Argentino vs Atenas

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto



Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión