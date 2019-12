Argentino perdió el primer punto en la ruta, ante Ferro, por 89-69.

Argentino sufrió la falta de contracción a la defensa y la inapetencia ofensiva, en Caballito. Por eso perdió contra Ferro 89-69.

Parejo primer cuarto. Picó en punta el Azul con un gran trabajo de Anthony Kent en la pintura y los tiros de afuera de Jonatan Slider. Ferro lo emparejó hacia el cierre, encontrando gol con Orresta y Thomas: 14 iguales.



Ya en el segundo cuarto Argentino flaqueó en tres ofensivas consecutivas y Ferro le comenzó a sacar diferencias en el marcador. Orresta (1 triple, 3 dobles) y Marín (3 dobles, 2 simples) fueron imparables para la defensa. Sobre el final apareció Gómez en el Turco para achicar los números y sostener al equipo en juego: 41-34.

Luciano Massarelli le metió ocho puntos en un minuto y fracción de juego del segundo tiempo. Definitivamente el local se fue en el marcador y comenzó a manejarse con displicencia en el cotejo. En cinco minutos se fue veinte puntos arriba (59-39). Chau partido.

El resto fue anecdótico. Mañana juega ante Obras Sanitarias.

Anoche

San Martín 78 vs Regatas 68

Ferro 89 vs Argentino 69

Hoy

21 Instituto vs Hispano

21 Peñarol vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs San Lorenzo